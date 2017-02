El temor a Schulz une a la derecha alemana

La hipótesis de que los socialdemócratas alemanes (SPD) arrebaten el poder a los conservadores de la canciller federal, Angela Merkel, ha dejado de ser una utopía. Por primera vez en más de una década un sondeo demoscópico ha situado al SPD en intención de voto por delante de los partidos de la Unión, los cristianodemócratas y socialcristianos bávaros (CDU/CSU) de Merkel. Un giro que se produce tras la nominación del expresidente del Parlamento Europeo Martin Schulz como candidato del SPD a la Cancillería federal.

La encuesta del instituto Insa hecha pública ayer por el tabloide 'Bild' concede a los socialdemócratas un 31% de votos en unos hipotéticos comicios generales adelantados al domingo próximo, mientras CDU/CSU solo sumarían un 30% de sufragios. Los conservadores pierden un punto, mientras el SPD gana cuatro con respecto al mismo sondeo de hace una semana. Insa destaca además que una coalición formada por el SPD, La Izquierda (10%) y Los Verdes (7%) sumaría un 48% de votos y rozaría la mayoría para controlar el Bundestag, el Parlamento federal. A los conservadores les sería insuficiente el apoyo de los liberales del FDP (6%) y no aceptarían aliarse con los populistas de la ultraderecha Alternativa para Alemania (12%).

El instituto demoscópico Emnid concedía en otra encuesta publicada el domingo un 29% de votos al SPD y un 33% a las formaciones de la Unión, situando a los conservadores en cabeza, como ha sucedido con todos los sondeos publicados en jornadas anteriores, aunque con una socialdemocracia en alza permanente. «Martin Schulz ha conseguido emocionar y recuperar a antiguos votantes socialdemócratas», explicaba el inesperado cambio en los sondeos electorales en Alemania el director de Emnid, Torsten Schneider Haase. El experto en análisis demoscópicos calificó de «excepcional y único» que tan solo una semana después de la nominación de Schulz se produjera un vuelco radical en la intención de voto popular. El alza del SPD y Schulz ha sorprendido a Merkel y los conservadores, acostumbrados en los dos anteriores comicios generales a carecer de un rival a su altura en las elecciones generales.

Por ello los conservadores alemanes enterraron ayer temporalmente el hacha de guerra en su pleito interno y proclamaron a Angela Merkel candidata a la reelección como canciller. Tras año y medio de desavenencias por la política de Berlín para los refugiados, el líder de la CSU y jefe del Gobierno bávaro, Horst Seehofer, aparcó su discurso crítico hacia la presidenta de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y afirmó públicamente que «tenemos una excelente canciller federal», a la vez que declaraba el apoyo total de su formación a la candidatura de aquella.

Se trata del mismo hombre que amenazó con llevar al Gobierno federal ante el Constitucional y con romper el grupo parlamentario de CDU/CSU en el Bundestag si Merkel no cedía a sus presiones para imponer una cuota máxima a la entrada de refugiados. Habrá una sola campaña electoral de CDU y CSU «por convicción», dijo Seehofer tras dos días de reunión de los dos partidos hermanos en la central de la CSU en Múnich para preparar su estrategia común con vistas a las elecciones legislativas del 24 de septiembre.

La«campaña más difícil»

Será después de estas y en el caso de que los partidos de la Unión opten a gobernar cuando los conservadores negociarán esa cuota para los refugiados en el acuerdo para la próxima coalición del nuevo Ejecutivo. El efecto Schulz ha pillado a contrapié a CDU y CSU, cuyos líderes no salen de su asombro ante la fuerte popularidad del candidato socialdemócrata y los aires de cambio que se respiran en Alemania.

La noticia de la encuesta en la que el SPD se impone a los conservadores irrumpió en la rueda de prensa en Múnich y dejó perplejos a Merkel y Seehofer. La canciller solo supo decir, sin citar al candidato del SPD, que «en todas las elecciones al Bundestag me he tomado en serio y he respetado a mi rival» y se mostró «ciertamente convencida» de que ganará los comicios.

Seehofer no fue más allá de prometer «ideas inteligentes» para el programa electoral conjunto. La jefa del Gobierno germano insistió en que esta será «la campaña electoral más difícil que haya vivido hasta ahora».