Maduro intenta recomponer el diálogo con la oposición

l Como parte del intento por reanudar el diálogo con la oposición y superar la crisis política en Venezuela, Nicolás Maduro está gestionando un encuentro de las partes con el papa Francisco, para lo que ya ha mantenido «varias» reuniones privadas con sus representantes. El presidente, además, asegura tener el acuerdo de «importantes sectores» de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), mayoritaria en el Parlamento, que estarían dispuestos a aceptar los fallos del Tribunal Supremo de Justicia para que salgan de la Cámara tres diputados de Amazonas. Desde las elecciones de 2015 existe una disputa a causa de unas presuntas irregularidades que afectarían a estos diputados y el Gobierno reclama que abandonen sus escaños para regularizar la situación del Parlamento.

La oposición, sin embargo, no corrobora las declaraciones de Maduro. Jesús 'Chuo' Torrealba, secretario de la MUD, negó los «supuestos contactos» y señaló que eso «es coba, es mentira; pero yo no me voy a poner (...) a responder los chistes malos que hizo ayer (Maduro), incluso a propósito de mi persona».

Julio Borges, actual presidente de la Asamblea Nacional (AN, el parlamento venezolano), atribuyó el cambio de actitud del mandatario a que ha pedido préstamos al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y al Gobierno chino y estos le «han dicho que si no reconoce al Parlamento» no hay trato. Borges insistió en que «el Gobierno se ve obligado a reconocer a la Asamblea Nacional por las condiciones que imponen los organismos internacionales para el financiamiento». Y el también legislador Miguel Pizarro, de Primero Justicia, recordó que «cada partido» que forma parte de la MUD «no está autorizado de hablar» de forma individual «en nombre de toda la Unidad, menos aún para establecer acuerdos».

El mandatario asegura que gestiona un encuentro de las partes con el papa Francisco en Roma

Maduro informó en su programa dominical que «se está gestionando un encuentro con el papa Francisco en el Vaticano (.). Ojalá se dé pronto y que en ese encuentro nuestra delegación y la delegación de la derecha (.) nos demos un abrazo». Ayer, Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión del Ejecutivo para las negociaciones, ratificó en un comunicado que desde el Gobierno «insistiremos tercamente» para desarrollar el diálogo «por la vía pacífica y respetando la Constitución».

Un «chantaje permanente»

Rodríguez denunció la existencia de «un núcleo importante de la dirigencia opositora que persiste en su expediente violento como forma de hacer política». Señalando directamente a Voluntad Popular (VP), dijo que el partido de Leopoldo López somete a la MUD a un «permanente chantaje acerca del desenvolvimiento de una mesa de diálogo que venía avanzando y que 'ha venido avanzando'». Precisó además que nadie puede desmentir las reuniones entre ambas partes, porque «tienen las pruebas, las actas, las reuniones. Quiénes participaron, quiénes asistieron, dónde fueron, cuándo fueron y a qué hora».

El nuncio Aldo Giordano coincidió en que hay «también una minoría que hace ruido contra el diálogo». El representante del Vaticano en Venezuela dijo que la Santa Sede «no cierra ninguna puerta, pero si no somos invitados, no vamos a imponer el diálogo», y destacó que la Iglesia no quiere obligar al diálogo, sino que «se ofrece para ayudar». Giordano afirmó que en Venezuela hay un «pueblo que sufre», que «tenemos polarización, el país dividido» y que el «diálogo es intentar concentrarnos en los problemas de la familia juntos, no en una parte».