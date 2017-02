«No tengo nada que ver con Nigel Farage»

¿Le parece bien que la alternativa de Theresa May a un acuerdo sea la creación de una especie de paraíso fiscal?

May no ha dicho tal cosa.

Bueno, su ministro de Hacienda, Philip Hammond, lo ha dicho. A lo largo de los años he comprobado que algunas cosas que decía Hammond no eran correctas.

Le Pen, Trump, Farage. están felices. ¿Qué hay de bueno para el laborismo en la felicidad de ellos?

¡Qué gandulería compararnos con Le Pen o con Trump! Y para que quede registrado yo presidí la campaña de 'VoteLeave' y no tuve nada que ver con Nigel Farage. Mi tarea no es proveer felicidad. La Constitución de Estados Unidos se refiere a la persecución de la felicidad, pero yo soy alemana sobre esto, quiero que las cosas funcionen. La región que represento está en la primera línea de la batalla entre partidos. Cuando cambia el Gobierno los electores suelen ser los primeros en cambiar y van de rojo laborista a azul conservador, nunca liberal, o verde o UKIP. Como laborista, si mis electores votan azul, puedo trabajar para recuperarlos; el problema es si el voto tradicional se va al UKIP, porque cuando ese partido deje de ser un poder político emergerá en los 'tories'. Toda mi energía en estos dos años se concentrará en representar a esas comunidades que han votado por marcharse de la UE, a las que se debe reforzar. Porque el mundo cambia y lo mejor que podemos hacer es crear estructuras para que la gente pueda reciclarse profesionalmente, no convertirlos en víctimas sino capacitarlos.