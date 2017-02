«Lo hemos intentado desde dentro, ahora nos vamos»

En la madrugada del 1 de mayo de 1997, la victoria de Gisela Stuart en la circunscripción de Edgbaston, un distrito de la segunda ciudad inglesa, Birmingham, alertó sobre la victoria aplastante del laborismo de Tony Blair. La elegida era una joven mujer nacida en Alemania. Ha mantenido su escaño desde entonces. Hoy es una líder destacada de la alianza del 'brexit', por el que hizo campaña en el referéndum.

-El ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Schäuble, lloró al conocer el voto favorable al 'brexit'. ¿Se equivocó de sentimientos?

-Como nacida en Alemania, entiendo esas lágrimas. Pero como diputada británica, entiendo por qué los británicos votaron por la marcha. Hay que adentrarse en la historia. Los británicos crearon una idea de identidad supranacional cuando Jorge I se convirtió en rey en 1714. Fue rey de Inglaterra y elector de Hanóver, cuando Inglaterra era un poder continental. El Tratado de Unión, de 1707, había sellado qué significaba ser británico. Yo, una bávara católica, puedo decir que soy británica, aunque, por supuesto, no soy inglesa. Si lo proyectas a Alemania, donde sus fronteras definían la idea de ser alemán hasta la unificación, en 1989, con doscientos años en los que Alemania y Francia disputaron guerras con número creciente de víctimas, comprendes que lo que la Europa continental necesitaba y quería no es lo que Reino Unido necesitaba y quería.

-Hasta que ingresa en la CEE.

-Hubo una convergencia en los años setenta, cuando yo llegué aquí. La semana laboral de tres días, el país no podía ser gobernado, dos elecciones generales en un año. Los británicos se unieron al Mercado Común, pero esa convergencia histórica no ha funcionado en el largo plazo. No se dieron cuenta de que había una razón política en la creación del libre movimiento de personas y de la ciudadanía europea. Luego no se unen ni a la moneda única ni a Schengen. El referéndum de 2016 es la lógica consecuencia del Tratado de Maastricht.

-Pero en la campaña del 'out' se dijo que el 'brexit' era la liberación del continente.

-Lo que me llevó a participar en la campaña por la marcha es que veía una institución que debía cambiar de manera significativa y que no quería, o era incapaz de cambiar. Creó una tonta moneda con Estados miembros que no tenían la suficiente coherencia, sin estructuras democráticas y contrapesos. Pero no lo asume. Es lo que ahora está ocurriendo. Para Reino Unido fue cuestión de decirse: lo hemos intentado desde dentro, ahora nos vamos.

-En su libro sobre la negociación de la Constitución Europea hay un marcado rechazo al presidente de la Convención, Valery Giscard d'Estaign. ¿Siente un rechazo a la política francesa?

-Pienso que la paz y la prosperidad son el resultado de tener instituciones democráticas que funcionan. Para serlo, la Unión Europea debió cambiar. La última oportunidad fue cuando se diseñó la Constitución Europea, e hicimos una chapuza. Si David Cameron hubiese dicho a su regreso de la negociación con la UE que se reconocerá para siempre que hay países y una moneda que requieren una integración polítca más profunda y otros, como Reino Unido, Polonia o Suecia, que no, y que necesitamos una arquitectura que permita ambas cosas, yo hubiese dicho, sí, vamos a intentarlo. Pero no, la respuesta a estos problemas es siempre más de lo mismo.

-De ahí su contento con la victoria del 'brexit'.

-Estoy ilusionada. Nuestros padres, abuelos, bisabuelos. no tuvieron la oportunidad de cambiar sistemas y reglas de gobierno en condiciones pacíficas. Ocurrió siempre tras alguna guerra. Esta generación tiene la oportunidad de decir que las instituciones de la posguerra no funcionan, que tenemos que cambiar la Organización Mundial del Comercio, que aún no hemos resuelto las dificultades de 2008, con enormes flujos de capital, que ahora tenemos enormes flujos de población. Esta generación tiene que cambiar las reglas y existe una oportunidad de hacerlo en condiciones pacíficas, porque todos estamos interesados. Yo quiero que la eurozona y la UE funcionen y que Reino Unido florezca.

-¿La vía es debilitar institucionales multinacionales?

-Hay una diferencia entre patriotismo y nacionalismo. Patriotismo es el lugar privado. Nacionalismo es definirse contra otros. Alemania y Reino Unido son Estados federales, pero para que esas estructuras funcionen necesitas partidos políticos de toda Alemania y todo Reino Unido. La UE no tiene contrapesos a sus instituciones, no tiene su 'demos'. Las diferencias históricas no se borran, pero se pueden crear estructuras políticas que permitan trabajar juntos en el interés común. La UE no lo ha logrado.

-Muchos españoles no objetan a que alemanes, franceses, griegos tengan un papel en cómo se gobierna su propio país.

-Pero los británicos, sí.

-¿Por nacionalismo?

-No, no, no. Recuerde, ser británico es ya una identidad supranacional. Es un enorme logro. Los británicos separaron la identidad británica de la sangre hace trescientos años. Los alemanes cambiaron la ley hace sólo veinte años, lo que permitió a turcos de tercera generación ser alemanes. Identidad supranacional es decirse yo soy británico porque vivo en las islas británicas, respeto la ley y comparto un conjunto de valores.

- ¿Qué le pareció el discurso de Theresa May sobre el 'brexit'?

- Fue un discurso muy bueno. Ha ofrecido más claridad y un sobre con sus ambiciones. Creo que ha fijado un listón muy alto, pero no hay nada malo en ello.