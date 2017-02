El balance socialdemócrata de Hollande separa a Hamon y Mélenchon

El balance de la socialdemocracia liberal de François Hollande separa al socialista Benoît Hamon y el izquierdista radical Jean-Luc Mélenchon. La persistencia de esa línea divisoria se puso de manifiesto ayer en los mítines electorales celebrados por ambos candidatos del bando progresista al Elíseo, cuarto y quinto en la carrera presidencial según las encuestas.

Hamon reunió a los suyos en París una semana después de haber barrido al ex jefe del Gobierno Manuel Valls, legatario de la política de Hollande, con el 58,69% de los más de dos millones de votos emitidos en las primarias socialistas. A la cita con el líder del sector rebelde amotinado en el Parlamento solo acudieron media docena de ministros, los aspirantes derrotados Arnaud Montebourg y Vincent Peillon, además de figuras críticas como la extitular de Justicia Christiane Taubira y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, muy aplaudidas en sus intervenciones.

El presidenciable socialista insistió en que el balance del impopular mandatario saliente «no puede ser el eje en torno al cual articular la campaña». Hamon limitó a salvar la política educativa que él gestionó como efímero ministro durante apenas cinco meses, el matrimonio homosexual, el veto al tratado comercial Europa-Estados Unidos y los avances con los discapacitados. «Pero ese balance ha dejado también personas descontentas que lo rechazan y lo critican», puntualizó.

Pasar la escoba

Hamon dijo en dirección a Mélenchon que no pone condiciones a quienes quieran discutir la unión de la izquierda. «Les pido a cambio que no me pidan cabezas», advirtió al defensor de la versión francesa del 'que se vayan', adaptación del 'dégagisme' acuñado en la revolución tunecina de 2011.

El candidato de 'La Francia insumisa' alardeó del don de la ubicuidad en Lyon, donde estaba, y en París, donde se proyectó un holograma vía satélite de forma casi simultánea. «Hamon tiene que pasar la escoba y terminar de romper con el antiguo mundo», sentenció.