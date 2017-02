Un comandante en jefe de gatillo rápido

El Pentágono buscaba una noche sin luna para pasar desapercibido y la encontró en el torbellino de noticias que produjo la llegada de Donald Trump al poder. Mientras la prensa intentaba demostrar que llovía donde él veía sol y la resistencia se organizaba en las calles, el comandante en jefe se enfrentó a lo que su predecesor Barack Obama consideraba «la misión más sagrada de cualquier presidente»: Decidir sobre la vida y la muerte de sus hombres de uniforme.

No lo hizo con la solemnidad acostumbrada en la Casa Blanca, sino durante la cena. Le acompañaron sus dos principales asesores, que carecen de experiencia de gobierno: su yerno, Jared Kushner, de 36 años, que hasta hace dos semanas se dedicaba a manejar las inversiones inmobiliarias de su familia; y el supremacista blanco Steve Bannon, que hasta que se convirtió en agosto pasado en el gran colaborador de Trump dirigía la página de noticias de extrema derecha Breitbart News y producía películas de Hollywood.

Estaban, además, el vicepresidente, Mike Pence, exgobernador de Indiana, y el exgeneral Mike Flynn, conocido por difundir teorías de la conspiración. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, admitió después que el presidente no escucha de viva voz los informes diarios y confidenciales que elaboran las agencias de Inteligencia, sino el resumen que le hace Flynn, su consejero de Seguridad Nacional, que le sirve de filtro.

Con esa información en la mano, su secretario de Defensa, el general retirado James Mattis -al que le gusta referirse como 'Perro Loco'- y el jefe del Estado Mayor, Joseph Dunford, llegaron a la cena para presentarle los planes de lo que sería la primera misión militar de su presidencia: Un ataque de los Navy Seal a un cuartel de Al-Qaida en Yemen. Para la hora del postre ya había dado el visto bueno, aunque los documentos los firmó al día siguiente «sin tener suficiente (información de) Inteligencia», dijeron fuentes militares a Reuters.

Un antiguo alto cargo del Pentágono declaró a 'The Washington Post' que «antes costaba mucho» convencer al presidente de que aprobase cualquier misión que implicara «poner botas sobre el terreno». La que logró acabar con Osama bin Laden fue objeto de una larga decisión en la que Obama consultó a todo su Gabinete por separado. El Premio Nobel de la Paz, conocido como el 'comandante en jefe de los drones' por su preferencia para bombardear por control remoto, cedió el testigo a un presidente de gatillo rápido que pretende dar más margen al Pentágono en la lucha contra el terrorismo islamista.

El plan originalmente ideado por la Comandancia Central que Trump visitará mañana venía firmado por un abogado del Pentágono y, según el portavoz de la Casa Blanca, había sido aprobado por las agencia intermedias del Gobierno de Obama. Este se lo habría dejado a su sucesor porque «no había ninguna noche sin luna antes de que finalizase su mandato». Sin embargo, Colin Kahl, asesor de Seguridad Nacional del exvicepresidente Joe Biden, aseguró el jueves a la MSNBC que «este plan específico nunca llegó a la mesa del presidente Obama».

«Recomendamos que se trasladara al siguiente Gobierno para que ellos pudieran analizarlo cuidadosamente. El presidente estuvo de acuerdo y pidió que el Gabinete de Trump lo estudiara con atención», añadió Kahl, «porque suponía una gran escalada de las operaciones militares».

Trump no parpadeó. Cuando llegó la noche sin luna, el sábado 28 de enero, «todo lo que podía ir mal salió mal», dijo una fuente militar a varios medios. En el 'Black Hawk Derribado' de Trump, el escenario no era Mogadiscio (Somalia) sino una pequeña aldea de la Península Arábiga llamada Yaklaa. Las fuerzas que acompañaban a los cuerpos de elite estadounidenses no eran paquistaníes sino de Emiratos Árabes Unidos y el aparato que alcanzó el enemigo y hubo que destruir, al no poder levantar el vuelo, uno de los «múltiples» Osprey MV-22 que utilizaron los marines ese día, valorado en 69,5 millones de euros, para rescatar a los Navy Seal que caían bajo el fuego de Al-Qaida.

El aparato, procedente del portaviones 'USS Makin Island', iba equipado con misiles guiados por GPS y, de no haberlo destruido, hubiera sido Al-Qaida quien hubiera adquirido secretos militares estadounidenses. Precisamente el Pentágono había recomendado esta misión con hombres sobre el terreno para incautar documentos y discos duros que abrieran una ventana a la inteligencia sobre los planes terroristas. La administración de Trump ve a Yemen, uno de los siete países de mayoría musulmana a cuyos ciudadanos ha vetado la entrada, como el escenario de una guerra próximo en la que atacar a Irán, que apoya a los rebeldes houthis.

Fallecidos en la acción

La primera operación militar de Trump no dará para una película, pero dejó a tres estadounidenses heridos y dos muertos: el Navy SEAL de 36 años Ryan Owens, y la niña de 8 años Nora al-Awlaki, que según su abuelo recibió un disparo en el cuello y murió tras dos horas de agonía. A ella no la llora nadie en la Casa Blanca, donde tampoco hubo luto por su hermano de 16 años Abdulrhaman, nacido en Denver. Hace seis años la CIA lanzó un drone sobre el café de Yemen donde cenaba con sus primos. A su padre, el clérigo radical de Nuevo México Anwar Al-Awlaki, lo habían asesinado dos semanas antes también en un ataque con drones.

Según el Gobierno yemení, la pequeña Nora era una de los siete niños de entre 3 y 13 años y ocho mujeres que perecieron en el ataque, en el que murieron 30 personas. La Casa Blanca apunta triunfante a 14 milicianos caídos, mientras que el Pentágono observa que algunas de las mujeres cogieron las armas contra los Navy Seal.

Trump no estaba en la 'Situation Room' siguiendo el ataque. El jefe del Pentágono se encontraba en una cena organizada por el club de millonarios y políticos Alfalfa, que el comandante en jefe evitó porque no tiene tolerancia para las bromas que se acostumbran en esa cena. A Mattis se le vio abandonar la sala a la carrera cuando le informaron de que algo iba mal.

La Casa Blanca de Trump, que envió a su primer funeral a Ivanka en funciones de primera dama, calificó la misión de Yemen como «un éxito».