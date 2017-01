La UE levanta por fin la voz

¡Por fin! La Europa institucional, hasta ahora cobijada en un ensordecedor silencio, reaccionó ayer a golpe de adjetivo para tocar la fibra de los líderes comunitarios y llamarlos a filas ante la «amenaza exterior» que supone el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «Tengamos el valor de enorgullecernos de nuestros logros, que han convertido nuestro continente en el mejor lugar de la Tierra. Tengamos el valor de refutar la retórica de los demagogos». ¡Por fin! Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, fue el encargado de levantar la voz tras días de desprecios y ataques. «Tenemos que recordar a nuestros amigos estadounidenses su propio lema: 'Unidos, resistiremos; divididos, caeremos'».

Europa sigue perdiendo la batalla del relato y quizá solo le quede aferrarse a los sentimientos para afrontar «los desafíos más peligrosos que afronta desde la firma del Tratado de Roma», hace ya 60 años (el 25 de marzo es el aniversario). La carta publicada ayer por Tusk tiene aroma de ultimátum, de ese ahora o nunca en el que se ha empeñado a vivir la UE hace ya demasiado tiempo. El problema es que antes siempre salía adelante, ahora, por contra, nadie sabe qué pasará. Los problemas no paran de crecer en casa con el 'brexit' y unos populismos sedientos de sangre. Además, en la escena internacional, la llegada del magnate republicano a la Casa Blanca ha hecho realidad el peor de los escenarios posibles. Del sueño Obama a la pesadilla Trump.

«Mostremos nuestro orgullo de ser europeos», clamó el presidente del Consejo en la carta de invitación que ha enviado a los 27 jefes de Estado y de Gobierno de cara a la cumbre informal que celebrarán el viernes en Malta de cara a preparar la Europa a 27, ya sin Reino Unido. De hecho, este país no ha sido invitado, como tampoco lo fue el pasado mes de septiembre a la cumbre de Eslovaquia.

70 años en peligro

Esta misiva se convirtió en la excusa perfecta para que la Europa institucional, por fin, replicase las polémicas medidas y «preocupantes declaraciones» procedentes de Washington. «Este cambio nos pone a la UE en una situación difícil. Parece que la nueva Administración cuestiona los últimos 70 años de política exterior americana», explica. Sitúa a Estados Unidos a la altura de China, Rusia u Oriente Medio como una de las «amenazas exteriores» a las que se enfrenta la UE. Factores todos ellos, matiza, «que hacen que nuestro futuro sea altamente impredecible».

El ex primer ministro polaco, que puede estar viviendo sus últimos meses al frente del Consejo (acaba mandato el 31 de mayo), no solo habló de los demás, sino que lanzó la hoja de ruta que a su juicio debe seguir la futura UE a 27. «En un mundo lleno de tensiones y enfrentamientos, los europeos necesitamos mostrar más valor, más determinación y más solidaridad política. Sin todo ello no sobreviviremos. Si nosotros no creemos en nuestro proyecto, ¿cómo van a creer los demás?», advierte. «A partir de Roma, debemos dejar claro que no solo tenemos estar unidos, sino que lo deseamos», zanja.

Su carta es una sucesión de frases grandilocuentes: «Debemos reiterar dos verdades básicas pero olvidadas: que nos unimos para evitar otra catástrofe histórica y que los periodos de unidad europea han sido los mejores en la larga historia de nuestro continente», recalca. Y para los europeístas escépticos, lanza un aviso a navegantes. «Debemos tener muy claro que la desintegración de la UE no restauraría una ilusoria soberanía plena de sus Estados miembros, sino que facilitaría su dependencia de las grandes superpotencias: Estados Unidos, Rusia y China. Solo podemos ser independientes si estamos unidos».

El viernes, los 27 volverán a sentarse en torno a una mesa para hablar de un futuro demasiado condicionado por un incierto presente.