Un Ejército «a las órdenes» de los colonos israelíes

Instantes después de que el sargento Elio Azaria rematara de un disparo en la cabeza a un palestino de 21 años, herido tras intentar apuñalar a varios militares, «se acercó a él Barouch Marzel, uno de los colonos más radicales y racistas de Cisjordania, y le dio la mano para felicitarle. «A mí nunca me felicitaron durante mi servicio militar porque nunca les permití que me utilizaran», recuerda el teniente Dean Issacharoff mientras pasa por el lugar en el que Azaria abrió fuego hace casi un año y cometió lo que un tribunal militar israelí consideró un «homicidio».

El 'caso Azaria' llevó a Breaking The Silence (BTS) a poner en marcha una investigación sobre la influencia que ejercen los colonos sobre los militares en Cisjordania. Esta organización israelí fundada en 2004 por exsoldados deseosos de denunciar lo que ellos mismos habían hecho, recogió durante los últimos meses testimonios como el de Issacharoff, que dibujan un escenario en el que «cinco décadas de ocupación transformaron las unidades militares no solo en un arma para defender a los colonos, sino en un objeto sometido a sus órdenes y objetivos», denuncia Yehuda Shaul, responsable de BTS que acompaña en la visita a Issacharoff y a otra veterana de las fuerzas armadas, Frima Bubis.

Hebrón, 40 kilómetros al sur de Jerusalén, es el lugar que mejor simboliza el efecto de la ocupación. No hay otra ciudad dividida en dos partes -H1, administrada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), y H2, por Israel, donde viven 80 familias de colonos-. Issacharoff, que dedicó dos años de su servicio militar a proteger a estos colonos, recuerda que «la norma número uno al llegar era que no se podía hacer nada contra ellos, pero en cuanto pasabas unos días te dabas cuenta de que eran la causa de esta atmósfera de odio. Cuando llegas tratan de ganarse tu confianza, te traen pizza, bebidas. pero si luego en las calles no haces lo que quieren te gritan, te tiran piedras y hasta te llaman nazi».

Issacharoff tiene 25 años, vive en Tel Aviv y soñaba con servir en una unidad de combate del Ejército. Lo consiguió, pero ahora denuncia los excesos, como hace Frima Bubis, alias 'Morfie', que también ha dado su testimonio a BTS sobre la presión de los colonos durante su servicio militar cerca de Nablus, en el norte de Cisjordania. «Ocurre a diario, pero no aparece en las noticias, ni tiene consecuencias legales ni penales para ellos. Conocen las reglas del juego, saben que no podemos ni tocarles y se aprovechan», confiesa 'Morfie', a quien sorprendió que «en muchas operaciones son los colonos los que lideran las patrullas para marcar los objetivos».

«Colaborar con el enemigo»

Yehuda le recuerda que «los asentamientos tienen sus propios responsables de seguridad, que se sientan cada semana en las reuniones de Inteligencia de los comandos regionales, su influencia es enorme en el comportamiento de los militares». Conversan mientras desde un puesto de control los uniformados siguen sus pasos. En Hebrón todos conocen el trabajo de BTS y no son bien recibidos por los colonos, que les acusan de «colaborar con el enemigo».

El último informe de BTS llega en vísperas de que el Parlamento apruebe la ley que permitirá a Israel apropiarse de terrenos privados palestinos en Cisjordania en los que los colonos hayan construido sin autorización, porque ignoraban que eran propiedad privada o porque el Estado les dejó actuar.