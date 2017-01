Trump prolonga su campaña electoral

Tres días después de que Donald Trump firmase el veto contra los musulmanes de siete países, los 109 detenidos a los que la orden pilló en vuelo habían sido puestos en libertad o deportados «voluntariamente» tras hacerles firmar un formulario llamado I-407 que supone renunciar a la residencia estadounidense. Muchos no sabían lo que firmaban. La terminal estaba llena de abogados de oficio que buscaban representarlos gratuitamente, pero las autoridades migratorias no les dejaron acceder a ellos. Otros ni siquiera llegaron hasta los aeropuertos estadounidenses, sino que se quedaron varados en los de todo el mundo. A los funcionarios tampoco les importaban las órdenes judiciales. En esa laguna legal de la franja migratoria el autoritarismo de Trump ha empoderado a quienes ya se sentían por encima de la ley.

Fuera de ese purgatorio entre el cielo y el infierno, miles de personas se negaban a que el nuevo Gobierno arrebate la tradición hospitalaria de un país fundado con emigrantes que, hasta el viernes, tenía el mayor programa de refugiados del mundo. Ninguno de los atentados terroristas que haya sufrido en los últimos veinte años podría haberse evitado con la orden de Trump, porque ninguno de los países a los que pertenecían los secuestradores del 11-S están en la lista de los siete países vetados. El resto de los ataques fueron perpetrados por ciudadanos estadounidenses, desde San Bernardino hasta Orlando, pasando por la maratón de Boston.

«Esto no lo hace por seguridad nacional sino por causas políticas», aclaró Nihad Awad, fundador del Consejo de Relaciones Islámicas Americano (CAIR). «Donald Trump sigue en campaña alentando los miedos de la gente».

De hecho, este fin de semana se ha sabido que el mismo día en que juró el cargo Trump firmó también los papeles para presentar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2020. Con ello deja claro que seguirá en campaña eternamente, porque lo único que le interesa es «ganar», y ganar «a lo grande». La inusual decisión también le permite empezar a recaudar fondos para su reelección, lo que abre la puerta a contribuciones que, de facto, pueden ser dádivas para buscar favores de su Gobierno.

El veto musulmán es carnaza para las masas que le han votado, a las que necesita para su reelección. El daño que haya ocasionado a los 109 detenidos y los miles que las aerolíneas no dejan ni embarcar es despreciado como daño colateral. Salvo que se mirarán las caras de la familia Fuad Sharef, ampliamente fotografiadas en el aeropuerto de El Cairo donde terminó su viaje al sueño americano. «Todo se ha ido a la basura por culpa de Donald Trump, nos ha arruinado la vida», dijo el traductor iraquí que había pasado dos años y medio en el proceso de obtener el visado. Cuando al fin se lo concedieron dejó su trabajo en una compañía farmacéutica, sacó a sus tres hijos del colegio, vendió la casa, el coche y todo lo que poseía. Sólo los billetes de avión le costaron más de 5.000 dólares -4.600 euros-, pero para quienes recibían continuamente amenazas de muerte, salvar la vida no tenía precio. «¿Cómo pueden hacernos esto a la gente que arriesgamos la vida para ayudar a EE UU?», se torturaba.

Manifestaciones

Por él, y por todos esos que desde el viernes alimentan un nuevo resentimiento contra el pueblo estadounidense, seguían manifestándose en las calles y en los principales aeropuertos del país ciento de miles de personas como Jane Hirshfield, una oficinista madre de dos hijos sin afiliación política que estrenó su activismo a los 56 años hace sólo diez días, en la Marcha de las Mujeres. «El mundo tiene que saber que nosotros no somos así, que esto no es EE UU, es el loco de Donald Trump».

El brote de solidaridad sacó las lágrimas a la Estatua de la Libertad en Twitter y al senador neoyorquino Chuck Schumer en conferencia de prensa. Tocó una fibra sensible de la identidad estadounidense a la que no le faltaban héroes y mártires de este capítulo. Como Roslyn Sinha, la esposa de un hotelero de Los Ángeles que había vuelto a Dubai para cuidar a su madre enferma y que ya no podrá regresar al lado de su marido. La pareja contempla mudarse a vivir a Canadá, donde la masacre de la mezquita en Quebec City sirvió de excusa ayer a la Casa Blanca para justificar sus «medidas preventivas» contra el terrorismo islámico. «No soy una terrorista, ¡soy una periodista iraní!», protestaba Masih Alinejad, a la que el Gobierno de los ayatolás había forzado a exiliarse en EEUU. Allí tenía su casa y su hijo, pero la orden de Trump la había pillado en Dubai, dejándola en un limbo legal y emocional difícil de describir.

La Casa Blanca respondió a gritos contra los medios de comunicación, a los que acusa de manipular sus decisión y generar el histerismo. Para desviar la atención planea hoy anunciar el nombre del nuevo juez del Supremo que por tener carácter vitalicio sobrevivirá a Trump y puede perpetuar sus políticas.