Schulz muestra su combativa hoja de ruta hacia la cancillería

Con un discurso combativo en el que anunció que dedicará sus esfuerzos a «la gente que trabaja duro», en el que calificó de «vergüenza» para el país a la formación ultranacionalista Alternativa para Alemania (AfD) y en el que dijo que Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, es «descarado y peligroso»; el nuevo líder de la socialdemocracia alemana, Martin Schulz, asumió ayer la difícil tarea de retar a la canciller federal y presidenta de los cristianodemócratas, Angela Merkel, en las próximas elecciones legislativas.

Tras ser nominado oficialmente por la cúpula del SPD como candidato a la jefatura del Gobierno y próximo presidente del partido, Schulz anunció también que luchará por la justicia fiscal, contra la evasión de impuestos y para acabar con los paraísos fiscales. No es justo que los jefes de las grandes empresas cobren bonificaciones millonarias pese a cometer graves errores, mientras una dependienta es despedida por una pequeña infracción, dijo el hasta hace poco presidente del Parlamento europeo, para el que resulta igualmente injusto que un pequeño comercio pague religiosamente sus impuestos, mientras los consorcios globales esquivan sus obligaciones fiscales.

La justicia, la cohesión y la confianza serán los temas centrales de su campaña, anunció Schulz en su primera intervención de carácter electoral con vistas a los comicios del próximo 24 de septiembre. Las personas que trabajan duramente, respetan las reglas y hacen que este país funcione centrarán la política socialdemócrata, afirmó el nuevo líder del SPD en un discurso de una hora de duración en el que exigió «respeto» para esa gente, a la vez que subrayó la necesidad de reforzar a la sociedad civil para defender la democracia. En ese sentido se refirió a los voluntarios en labores sociales, las asociaciones deportivas y las iglesias como «masilla» de la sociedad.

El socialdemócrata carga contra Trump, el húngaro Orban y los ultranacionalistas de AfD

Schulz se refirió a su propia biografía y su pasado alcohólico cuando comentó saber «lo que significa estar descarriado» y aseguró que no es un defecto no tener estudios o carecer de bachillerato, ya que es algo que comparte con la mayoría de la población. «A mi juicio un canciller federal no solo debe ser comprensivo con las preocupaciones cotidianas, sino sentirlas con profunda empatía, de lo contrario no ocupa el cargo correcto», afirmó el nuevo líder del SPD en la Willy Brandt Haus, la central de su formación en Berlín.

Criticó con dureza a los socialcristianos bávaros (CSU), eternos aliados de la CDU de Merkel, por ser los «más ruidosos representantes» de la insolidaridad europea y «hacer la corte» al primer ministro húngaro, Viktor Orban, lo que supone «una afrenta abierta contra los intereses de la República Federal de Alemania». De AfD aseguró que «no son una alternativa para Alemania, sino la vergüenza de la República Federal» y advirtió sobre quienes «atacan a la prensa libre» buscan crear otro país. Con la vista puesta en los nacionalistas en Francia y Holanda, países con partidos populistas al alza, subrayó que no hay más que ver a donde condujo el nacionalismo alemán en la primera mitad del siglo XX, a la vez que aseguró que «el SPD será un baluarte contra ese nacionalismo iracundo».

Mensaje a Trump

De las críticas de Schulz no se libró tampoco el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, a quien acusó de atacar a las minorías con «palabras peligrosas» y de «romper un tabú de manera insoportable». Tras denunciar las declaraciones del presidente norteamericano en las que aprobó la tortura y el anuncio de la construcción de un muro en la frontera con México, Schulz subrayó que hay que dejar claro a Trump que debe respetar el derecho internacional y los derechos humanos.

El candidato de los socialdemócratas a la Cancillería Federal propuso además al resto de las formaciones que competirán en las elecciones al Bundestag un pacto de juego limpio para la campaña. Los partidos deben ponerse de acuerdo para actuar conjuntamente contra las noticias falsas y las difamaciones en las redes sociales, además de no utilizar bots, robots informáticos para difundir en la red informaciones falsificadas.

Martin Schulz será nombrado oficialmente candidato a la cancillería y elegido presidente del SPD en un congreso extraordinario que su partido celebrará el 19 de marzo en Berlín.