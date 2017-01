Fillon no perdonará los ataques a través de su mujer

Ni miedo ni perdón. François Fillon lanzó ayer el contraataque frente a las acusaciones de corrupción en torno a su esposa que le han arrinconado contra las cuerdas. El candidato conservador al Elíseo compareció con su mujer, Penelope, en un mitin en París en el que recibió el respaldo de entre 13.000 y 15.000 simpatizantes, según los organizadores, en medio de la tormenta política que amenaza sus ambiciones presidenciales.

Fillon llegó a la reunión acompañado por Penelope, a la que se entregó un ramo de flores en la primera aparición de la mujer desde el estallido del escándalo por los presuntos empleos ficticios con los que llegó a cobrar 600.000 euros brutos, de ellos medio millón en dinero público, en el pasado. Con los ojos humedecidos, el matrimonio recibió emocionado el clamoroso apoyo de un auditorio enardecido y presidido por los principales líderes del centro y la derecha, excepto Nicolas Sarkozy, que había transmitido por teléfono un mensaje personal de apoyo al candidato en la cuerda floja.

«Yo no temo nada. Tengo la piel dura. Si me quieren atacar que me ataquen de frente, pero que dejen a mi mujer fuera del debate político», retó el hasta ahora favorito para conquistar en mayo la presidencia de Francia. «Ante 15.000 testigos quiero decir a Penelope que la quiero y que no perdonaré jamás a quienes han querido arrojarnos a los lobos», añadió el político que ha perdido cuatro puntos de confianza.

Con un nudo en la garganta, Fillon recordó que «desde el comienzo Penelope está a mi lado, con discreción y entrega». «He construido mi carrera con ella. No tenemos nada que esconder. No tenemos más que una cuenta bancaria en la sucursal del Crédit Agricole de Sablé», su patria chica en la provincia de Sarthe, en el oeste del país. «A tres meses de la elección presidencial, como por casualidad, se construye un escándalo. A través de Penelope, tratan de romperme», denunció.