Putin y Trump acuerdan mantener contactos personales regulares de «igual a igual»

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, que tantos elogios se intercambiaron en los últimos meses, mantuvieron ayer su segunda conversación telefónica -la primera tuvo lugar en noviembre tras las elecciones-. La entrevista comenzó algo más tarde de la hora prevista y duró 45 minutos. Hablaron, entre otras muchas cosas, de Siria y Ucrania, y acordaron desarrollar relaciones «de igual a igual». El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había advertido de que la agenda de asuntos candentes en las relaciones entre ambos países es tan extensa que sería imposible tratarlos todos en un contacto de tan corta duración.

«Hay voluntad por ambas partes de trabajar en común, activamente, para estabilizar y desarrollar la cooperación rusoestadounidense sobre una base constructiva mutuamente ventajosa», señaló el presidente ruso en un comunicado. Los politólogos, no obstante, destacaban las cuestiones prioritarias que merecen mayor atención que otras y sobre las que ambos presidentes debieron hacer siquiera un breve intercambio de pareceres. La principal de ellas, aparte de fijar una fecha para una primera cumbre entre los dos, son las sanciones impuestas por EEUU a Rusia por la anexión de Crimea y por favorecer el levantamiento armado separatista en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk.

El viernes, durante la rueda de prensa conjunta con la primera ministra británica, Theresa May, Trump dijo que «aún es muy temprano» para levantar a Rusia las sanciones. Por su parte, May se pronunció por mantenerlas mientras Moscú no suspenda su ayuda a los rebeldes y cumpla los acuerdos de Minsk, suscritos en esa ciudad bielorrusa en febrero del 2015 con el objetivo de poner fin al conflicto en el este de Ucrania.

No obstante, Kellyanne Conway, una de las asesoras más próximas al nuevo presidente estadounidense, aseguró el viernes que se está «evaluando» la posibilidad de eliminar las sanciones contra Moscú. «Este asunto está en consideración», sostuvo Conway en una entrevista a la cadena Fox News. Trump siempre se ha referido repetidamente a la necesidad de que su país y Rusia colaboren para acabar con el autoproclamado Estado Islámico y con otras organizaciones terroristas. A este respecto, la situación en Siria, país en donde las Fuerzas Armadas rusas intervienen desde el otoño del 2015, es otra cuestión en la que Moscú y Washington deben ponerse de acuerdo. Trump apuesta por crear zonas seguras para los refugiados dentro del país.