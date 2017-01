Los socialistas Hamon y Valls explotan el 'caso Penélope'

París. Benoît Hamon y Manuel Valls, finalistas de las primarias socialistas al Elíseo, quieren prohibir la contratación de familiares por los parlamentarios franceses. Es su manera de explotar el escándalo en que se ha visto envuelto el conservador François Fillon, favorito para conquistar en mayo la presidencia de Francia, por el presunto empleo ficticio de su mujer en lo ya se conoce como 'Penelope Gate'.

Hamon y Valls no se privaron en aprovechar las tribulaciones inesperadas de Fillon en el debate final de las primarias celebrado el miércoles por la noche en plena tormenta del 'caso Penelope'. «Cuando uno es el candidato de la verdad, la virtud y la transparencia hay que dar explicaciones claras y rápidas», arremetió el ex primer ministro Valls.

«En la Asamblea Nacional y en el Senado se tiene que prohibir la posibilidad de contratar a un primo, un hijo o un cónyuge», convino Hamon, abanderado del flanco más a la izquierda del socialismo gobernante, muy discreto sobre su pareja y madre de sus dos hijas. De raíces danesas y catalanas, Gabrielle Guallar es ejecutiva en el grupo LVMH, líder mundial del lujo.

Fillon empezó ayer a dar las aclaraciones reclamadas incluso desde su propio campo, sumido en el desconcierto por un episodio demoledor para la imagen de integridad de su campeón. Por la tarde envió a un abogado a la sede de la Fiscalía Nacional Financiera, que la víspera había abierto una investigación preliminar por malversación de caudales públicos y desvío de bienes societarios.

El letrado declaró que había entregado pruebas sobre la veracidad de los trabajos por los que Penelope Fillon cobró 600.000 euros brutos, de ellos medio millón como asistente parlamentario de su marido durante ocho años. La contraofensiva incluyó una entrevista televisiva en la que el candidato conservador se presentó como víctima de una maniobra política y se mostró determinado a combatir las «calumnias».

En una maniobra de diversión, las baterías del centro-derecha ametrallaron a Emmanuel Macron (centro-izquierda), su rival más peligroso, con la munición aportada por un libro de revelaciones sobre su paso por el Gobierno socialista. Sus autores le acusan de haber empleado los gastos de representación en el Ministerio de Economía para financiar el lanzamiento del movimiento En Marche! como trampolín para el Elíseo, insinuaciones que el interesado desmintió de forma categórica con un comunicado.

En el cara a cara de las primarias, Valls declaró estar más de acuerdo con su exministro Macron mientras que Hamon dijo sentirse más cercano a Jean-Luc Mélenchon, candidato de la izquierda radical y comunista. Uno y otro ocupan el tercer y cuarto puesto en las encuestas detrás de Fillon y la populista de extrema derecha Marine Le Pen, probables finalistas de la carrera al Elíseo.

Respetar las reglas

Sobre el papel de los sondeos, Hamon y Valls pugnan el próximo domingo en las urnas por la quinta plaza sin apenas esperanzas de pasar el corte para la segunda vuelta de las presidenciales. Esta pesimista perspectiva explica que su debate fuera visto por 5,5 millones de telespectadores, tres millones menos de los que presenciaron en noviembre el del victorioso Fillon con Alain Juppé en las primarias del centro-derecha.

¿El vencido apoyará al vencedor? «Yo siempre he respetado las reglas, lo que no ha sido el caso de Benoît estos dos últimos años», disparó Valls contra el diputado crítico que no votaba sus leyes. «Respetar las reglas es respetar los programas por los que hemos sido elegidos», replicó Hamon. El zasca fue la excepción en un cara a cara correcto, cortés y respetuoso.