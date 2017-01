La política de Trump enciende la calle

En el sexto aniversario de la revolución egipcia en la plaza Tahrir, otra plaza se incendió el miércoles de protestas ciudadanas en contra de un líder despótico y caprichoso que no escucha la voz de la calle. Fue la de Union Square en Nueva York, pero también, en menor medida, la del Ayuntamiento de Los Ángeles, la de Gran Park en Chicago, la de Westlake en Seattle, la de McPherson en Washington DC, la de Thomas Paine en Filadelfia...

A esta última llegaron ayer autobuses con centenares de manifestantes que llevaron la voz de las protestas hasta el hotel en el que el presidente Donald Trump habló para el Partido Republicano al que ha llevado de vuelta al poder. «Al fin el pueblo está a cargo de su propio destino», afirmó orgulloso de sus primeras órdenes ejecutivas. «Ya era hora de que el pueblo estadounidense tuviera un líder que luche duro por él, para que el mundo deje de aprovecharse de nosotros», se autocelebró.

Embriagado de sí mismo en su realidad paralela, el presidente al que el mundo empieza a llamar «el caudillo yanqui» y 'The Washington Post' se refiere como «su primer presidente latinoamericano», conspira ya para frenar las protestas de la calle que escucha pero no quiere oír. Lo primero es un paquete de medidas legales que castigarán a los manifestantes detenidos con el pago de todos los costes policiales de la manifestación y penas disparatadas que, en el caso de los seis periodistas detenidos durante su investidura, podrían llegar a diez años de cárcel y 25.000 dólares de multa (unos 23.300 euros).

Para neutralizar el impacto que tuvieron el sábado las mayores manifestaciones en la historia de EE UU, ayer recibió en la Casa Blanca a las mujeres contrarias al aborto que se manifestarán hoy en Washington con el apoyo de su Gobierno. «¡Van a ser enormes! ¿Verdad? -dijo a sus correligionarios- pero la prensa no lo contará, nunca lo hace, son lo peor».

La resistencia que se inauguró en las calles al día siguiente de su toma de posesión fue solo el ensayo general de la acción ciudadana a la que empiezan a sumarse los políticos de todo el país. «¡La revolución ha comenzado!», gritó Widad Hassam desde el megáfono de Washington Square. «Tenéis que elegir: o lucháis con nosotros u os quitáis de nuestro camino». Le escuchaban de viva voz la congresista Nydia Velazquez, la portavoz de la Asamblea de Nueva York Melissa Mark-Viverito, el interventor general que aspira a alcalde Scott Stringer y un puñado de concejales y líderes políticos y sindicales.

Con el Partido Demócrata en minoría en ambas cámaras, la última línea de defensa que tienen los progresistas para frenar la ola de intolerancia es el pueblo, espoleado por las redes sociales. El miércoles contestó en cuestión de horas al grito de 'No ban, no wall!' (Ni veto ni muro) contra esa primera tromba de órdenes ejecutivas que, bajo la premisa falaz de que la inmigración «amenaza nuestra soberanía y nuestra seguridad», ordena construir un muro físico en la frontera, congelar la acogida de refugiados y vetar la entrada de ciudadanos de siete países con mayoría musulmana.

«Cien años» de oposición

Si la respuesta de la calle solo endurece más al presidente que se precia de devolver los golpes con más fuerza que nadie, su embate contra inmigrantes y refugiados logró que miles de personas devolvieran en árabe el saludo de 'As-salamu alaikum' que lanzaron muchos de los ponentes. «Todos descendemos de inmigrantes», decían las pancartas en las que hasta 'El niño Jesús era un refugiado'. Nadie quería «ser parte de una generación que permitió que ocurrieran cosas horribles a los que ya han sufrido», dijo Hassam, asistente ejecutivo de Muslim Community Network.

Trump amenaza con desvirtuar el carácter de acogida de una sociedad de inmigrantes como la neoyorquina a la que Regana Alicka, una estudiante de ciencias medioambientales de origen albanés, debía mucho. «Mi familia es musulmana pero gracias a que tenemos la piel clara y el cabello rubio no sufrimos la misma discriminación», admitió. «Quiero ser solidaria y defenderlos para poder decir que cuando vinieron a por ellos yo no me quedé callada». La consigna era no sucumbir al miedo «y nunca, nunca esconder tu religión», pedían los organizadores. «Él gobernará cuatro años pero la oposición que está generando encenderá a esta nación para los próximos cien», prometió César Vargas, director de la Dream Action Coalition.

Al cierre de esta edición el presidente todavía no había firmado la temida orden para vetar a los refugiados sirios y musulmanes de siete países, a pesar de que el texto se había filtrado ampliamente y todo el país había reaccionado a ella. Dannell Maloy, gobernador del Estado de Connecticut que el año pasado acogió a 367 refugiados sirios, recordó que la Constitución de EEUU prohíbe discriminar por motivos religiosos y prometió llevar al mandatario a los tribunales si persiste en esto «que hace por motivos políticos». La barrera judicial es la que puso fin a los campos de concentración de japoneses que el Gobierno de Roosevelt creó durante la II Guerra Mundial, pero para entonces 120.000 personas de origen japonés, la mayoría estadounidenses, vieron sus vidas destruidas.