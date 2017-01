May retrocede y publicará un libro blanco sobre el 'brexit'

londres. La primera ministra británica, Theresa May, se comprometió ayer a publicar un libro blanco sobre el 'brexit', en una nueva suavización de su actitud ante el Parlamento tras la sentencia del Tribunal Supremo que, el martes, dictó que el Gobierno no podía emprender la negociación con Bruselas sin consultar antes a las cámaras. El documento facilitará un debate, pero no tiene por qué alterar el inicio de la negociación para el abandono británico de la UE.

La prensa 'pro-brexit' ya alertaba ayer a sus lectores sobre las conspiraciones que traman los partidarios de la permanencia para 'frustrar' la voluntad de la población. Siete diputados conservadores se habían reunido con los jefes del grupo parlamentario, tras la sentencia del Supremo, para pedir la publicación del libro blanco, petición apoyada también por el grupo parlamentario laborista.

El ministro para la Marcha de la UE, David Davis, había anunciado en la tarde del martes que el Gobierno presentará en el Parlamento un breve proyecto de ley para invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, forzado por la sentencia del Supremo, y negó más documentos y cesiones, porque el discurso de May la pasada semana, anunciando la salida del mercado único, habría roto récords históricos de transparencia antes de una negociación.

Rebeldes a la espera

Ayer, May retrocedió más. Publicará el libro blanco. Si siete diputados hacen oír sus exigencias, habrá más esperando el momento adecuado para su rebelión. La mayoría de 17 escaños con que cuenta el Gobierno podría esfumarse. La prueba de fuego sobre la viabilidad de una alianza rebelde antes del inicio de la negociación será la enmienda laborista al proyecto de ley, en la que intentará limitar el margen de maniobra de May para romper unilateralmente la relación con la UE si no logra un buen acuerdo.

El Gobierno insiste en que su objetivo es lograr un acuerdo capaz de ganar la adhesión de la población y de la mayoría en el Parlamento. Ha prometido un voto parlamentario tras el acuerdo con Bruselas. Las cuestiones de calendario, el cuándo de ese voto y del que se dará en el Parlamento Europeo, por ejemplo, serán importantes. El 'brexit' demanda a May una diplomacia muy compleja con el resto de la UE y sostener hasta el final su exigua mayoría en los Comunes. Por el momento esa diplomacia está compuesta de declaraciones rotundas con párrafos benignos, de creciente claridad, de contradicciones y retrocesos.