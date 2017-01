Los laboristas intentarán entorpecer el jaque de May a la UE

El Parlamento de Westminster tendrá la palabra. La Corte Suprema ha dictaminado que no vale con una orden ejecutiva para iniciar nada menos que el abandono de la Unión Europea. El Gobierno ya ha anunciado una ley para dar cumplimiento a la sentencia y los laboristas, en minoría y divididos en torno al 'brexit' aprovecharán el tramite parlamentario para entorpecer los planes más atrevidos de Theresa My. La izquierda quiere evitar o, al menos, entorpecer que un planteamiento insatisfactorio por parte de Bruselas sirva al Reino Unido para declararse, unilateralmente, fuera de la Unión.

El Partido Laborista intentará que el Parlamento fuerce a Theresa May a negociar un nuevo acuerdo con Bruselas si el 'brexit' que logra no goza de mayoría en los escaños.

El ministro para la Marcha de la UE, David Davis, confirmó en los Comunes la presentación en los próximos días de un proyecto de ley «simple» para cumplir con la sentencia, que será tramitado antes del final de marzo, cuando May quiere invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa. La líder británica quiere un Reino Unido fuera del mercado único y con algunos elementos de unión aduanera y prometió marcharse enteramente si no le gusta lo que le ofrezca la UE.

La táctica parlamentaria de los laboristas en la tramitación del proyecto de ley, anunciada por Keir Starmer -encargado del 'brexit' en la oposición laborista-, quiere limitar el margen de maniobra de May. Starmer y el líder laborista, Jeremy Corbyn, han adelantado la presentación de esta enmienda, que debe ser en primer lugar aprobada para su tramitación por una comisión parlamentaria presidida por el laborista Lindsay Hole, líder también del 'lobby' gibraltareño en Westminster. Para que la enmienda triunfe necesitaría el apoyo de disidentes conservadores.

El Gobierno británico tendrá que someter el inicio de la negociación del 'brexit' al voto del Parlamento, tras el fallo anunciado ayer por el Tribunal Supremo. Ocho de los once jueces señalan en su sentencia que las consecuencias legales del 'brexit' son tan profundas que «retirarse de los tratados de la UE sin la previa autoridad del Parlamento es algo que no se puede permitir».

Tres jueces disienten y creen que todas las leyes europeas que afectan a Reino Unido se derivan de la pertenencia y que la decisión de los británicos en referéndum en favor de la marcha justifica una decisión ejecutiva del Gobierno. Uno de estos tres jueces añade en su voto particular que el Parlamento ya se pronunciará, como reconoció May, al final de la negociación.

Los once jueces decidieron por unanimidad que el Gobierno no tiene obligación legal con respecto a las autonomías de Escocia, Gales o Irlanda del Norte antes de la negociación. Por convención incluida en las leyes de autonomía, Londres no legisla en circunstancias normales sobre asuntos transferidos. No tiene por qué someterse a ese entendimiento informal o condicionar el 'brexit' al sí de los parlamentos autónomos, dictan los jueces, cuando negocia tratados internacionales

¿Lores rebeldes?

El Tribunal Supremo es la más alta corte judicial del país y su veredicto no puede ser recurrido. El líder laborista Jeremy Corbyn ya ha anunciado que su partido votará en favor del inicio de la negociación del 'brexit', por lo que el Gobierno conservador no tendrá más obstáculos que las enmiendas para iniciar el 'brexit'. Diputados laboristas que no simpatizan con su líder, independentistas escoceses, liberal-demócratas y nacionalistas norirlandeses votarán contra el Gobierno.

Por otra parte, por una convención, la Cámara de los Lores no puede oponerse a iniciativas incluidas en el programa electoral del partido que gobierna. La marcha de la UE no estaba en el programa conservador en las elecciones de 2015.