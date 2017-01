Escocia amaga de nuevo con otro referéndum

Nicola Sturgeon, la jefa del Gobierno autónomo de Escocia, no ocultaba ayer su frustración al conocer la sentencia del Supremo británico, que obliga al Gobierno de Londres a pedir el permiso del Parlamento para iniciar la negociación del 'brexit', pero descartaba que tuviera que hacer lo mismo con las cámaras legislativas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

A juicio de la líder nacionalista, la sentencia plantea «cuestiones fundamentales» para Escocia, que «están por encima de la pertenencia o no a la Unión Europea» y volvía a referirse, de manera no explícita, a la posibilidad de convocar un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia. Los escoceses votaron mayoritariamente en contra de la salida de la UE en el referéndum de junio pasado, al igual que lo hicieron los irlandeses del Norte y los gibraltareños; no así los galeses.