Las mujeres inauguran la resistencia

Tan pronto como Donald Trump juró el cargo desaparecieron de la página web de la Casa Blanca los homosexuales y el cambio climático, pero se llenaron las calles de mujeres. Mujeres de todas las razas y colores que llegaron en masa hasta la capital federal desde todos los rincones del país para decir al nuevo presidente que no permitirán que dé marcha atrás al reloj de los progresos sociales.

El mensaje era claro y directo: «Para», resumió Gloria Steinem en declaraciones a este periódico. A sus 82 años, la mítica feminista se había enfrentado a la marea femenina que desbordó cada esquina de la capital federal y se replicó en más de 200 ciudades, incluidas las principales europeas. No fue fácil llegar hasta el escenario, las estrellas llegaban ahogadas y muchos participantes tuvieron que salir escoltados por la fatiga y la asfixia. La marcha en sí se suspendió, porque no era posible moverse por las calles. Desde el amanecer los vagones del metro que la víspera habían pasado medio vacíos se sucedían uno detrás de otro sin que pudiera subir un pasajero más. Como medida de seguridad las autoridades decidieron que se saltaran las dos paradas más cercanas al epicentro de ese seísmo humano en Independence Avenue, a espaldas del Capitolio donde Trump había jurado el cargo, pero eso no hizo desistir a nadie. Tan pronto sonó el anuncio por los altavoces, el tren entero se bajó en la estación de Smithsonian y decidió seguir a pie.

Muchas habían dormido en sofás desconocidos, habían pasado la noche en autobús o cruzado el país en tren. «Para las damas y dos caballeros en este vuelo, el capitán les da la bienvenida a Washington», bromeó una azafata de un vuelo procedente de Chicago. La ciudad adoptiva de Obama fue la segunda más movilizada, con 150.000 personas en las calles, frente al medio millón estimado que llegó hasta la capital para dar el mensaje en persona.

Los hombres estaban invitados, pero como admitió Michael Moore, «necesitamos el liderazgo de las mujeres». No de las hermosas mujeres florero de las que se rodea Trump para presumir de ser el macho de la manada, sino a las que ofendió durante la campaña con comentarios groseros que según su propio fiscal general serían criminalmente abusos sexuales si los ha puesto en práctica. Varias mujeres han llevado sus denuncias a los tribunales, la última, Summer Zervos, concursante de su reality show 'The Apprentice', dispuesta a retirarla sin compensación económica si admite la acusación.

«No quiero un presidente que presuma de cogernos el coño cuando le da la gana y nos ponga números según el tamaño de nuestros pechos», se revolvió Judith Dumont. Frente a las acicaladas paisanas con las que se cruzó por la mañana en el hotel, de regreso de las fiestas de inauguración, esta directora de un colegio de Texas vestía ayer un traje de la NASA «para recordarle al presidente que la ciencia existe».

«Esto es una resistencia masiva», se asombró un Jesse Jackson jadeante mientras buscaba una maleta de sonido en la que sentarse. «Transformador. Una de las mayores protestas de la historia», insistió el líder de los derechos civiles que marchó junto a Martin Luther King. «Los derechos de las mujeres están en peligro, tienen que luchar por ellos, pero también nosotros».

Trump ha prometido retirar fondos a la organización de planificación familiar Planned Parenthood, eliminar la reforma sanitaria que obliga a los seguros a proporcionar anticonceptivos gratuitos y designar a un juez del Supremo que incline la balanza en contra del aborto, la principal demanda de los conservadores cristianos que le auparon hasta la Casa Blanca. A ellos les dedicó un guiño de complicidad en los primeros dos servicios religiosos con los que ha inaugurado su gobierno, dirigidos por líderes evangélicos y baptistas que prefirieron hacer la vista gorda con sus inconsistencias morales a cambio de un aliado en preservar la vida de los no nacidos. El presidente también les ha prometido que eliminará la cláusula que impide a las iglesias implicarse en política so pena de perder su exención de impuestos. Estas dos promesas le granjearon un alto porcentaje del voto blanco femenino, aunque su ausencia no se notara ayer en la manifestación de protesta.

Un movimiento pacífico

«Yo no voté por usted», le dijo desde el escenario la actriz Scarlett Johanson, «pero respeto el cargo del presidente electo si usted me respeta a mí, a mi madre, a mis hermanas y a todas las mujeres de este país».

Sólo dos mujeres, un afroamericano y ningún hispano han obtenido cargos en el Gabinete de Trump, que apenas se llevó el 42% del voto femenino frente al 55% que obtuvo Barack Obama en 2008. Su investidura era la última referencia que tenían las autoridades de Washington DC para calcular las masas de ayer, seguros de que esta era la mayor protesta de todos los tiempos que haya recibido un presidente recién investido. Frente a los 217 arrestos ocurridos la víspera, mientras ardían contenedores de basura y limusinas en las calles por las que pasaba el desfile de Trump, ayer no se produjeron disturbios. Sólo la determinación de prender la mecha del activismo en defensa de los derechos humanos, las minorías y todos los oprimidos.

Más de cien millones de personas no participaron en las elecciones de noviembre que dieron la victoria a Trump, un toque de atención que les ha despertado de la apatía política. Con el Partido Demócrata en minoría, la fuerza de la calle es lo único que queda para frenar la «nueva era de tiranía», dijo Madonna. «Nos acomodamos con la idea de que la justicia y el bien prevalecerían, pero no fue así. El bien no ganó estas elecciones pero si nos unimos, al final ganará. La revolución comienza aquí. Marchemos juntas en la oscuridad para luchar por la libertad de ser quienes somos, para poder decir que no estamos solas, que no tenemos miedo, que no nos rendiremos».