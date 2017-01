El Kremlin rebaja su entusiasmo inicial por el relevo en Washington

Las no muy elogiosas declaraciones hacia Rusia lanzadas últimamente por algunos de los más estrechos colaboradores del ya presidente estadounidense, Donald Trump, y la aparente imposibilidad de las autoridades rusas de establecer contacto con alguien del nuevo equipo de la Casa Blanca parecen ser la causa de que el Kremlin esté empezando a sustituir el entusiasmo inicial con el cambio de presidente en Estados Unidos a una posición más cautelosa e incluso escéptica.

«Seguiremos tratando de contactar» con la administración de Trump, ha asegurado el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en declaraciones al 'Rossía-1'. Según sus palabras, «confiamos en que el presidente Vladímir Putin telefonee a Trump en cuanto esté accesible, para, en primer lugar, felicitarle». «Es una cuestión protocolaria que debe hacerse y esperamos que, durante la conversación telefónica, ambos intercambien puntos de vista y hablen de la posibilidad de mantener un primer encuentro», añadió el jefe del departamento de prensa del Kremlin.

Peskov advirtió que una eventual reunión entre Putin y Trump «no creo que sea algo que vaya a llevarse a cabo en cuestión de semanas, sino puede que, en el mejor de los casos, deba espera incluso en meses (...) Trump está ahora más preocupado de la política interior de su país». «El encuentro tendrá lugar, antes o después, y no hay duda de que Putin estará preparado para ello, pero ahora mismo no está claro cuándo y dónde podría celebrarse; por desgracia, no hay ni siquiera insinuaciones el respecto», añadió.

Al mismo tiempo, el portavoz presidencial dijo que «tal vez sea un gran error hacerse ilusiones sobre el futuro de las relaciones entre Rusia y EE UU pensando que no habrá discrepancias (...) somos los dos países más grandes del mundo y existir sin que surjan fricciones y choques de intereses es imposible».