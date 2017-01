«Estoy con la CIA al 1.000%», proclama Trump

En su primer día completo como presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump visitó ayer la sede de la CIA, en Langley (Virginia), donde se reunió con los responsables de la agencia de espionaje. El encuentro fue mucho más que un acto institucional y se convirtió en una exaltación pública de los servicios de inteligencia por parte del recién investido mandatario, que había mantenido una furibunda campaña en su contra. Ayer, frente a un muro que conmemoraba a los caídos de la agencia, Trump se presentó ante la CIA como su principal soporte. «Estoy con la CIA al 1.000%», proclamó.

Fiel a su línea nada sutil, Trump había atacado a la Agencia Central de Inteligencia cuando sus analistas llegaron a la conclusión de que Rusia estaba detrás de una estrategia de ciberataques para ayudarle a ganar las elecciones presidenciales. El 11 de enero, a través de su popular cuenta de Twitter, su altavoz favorito, el ya presidente electo comparó a los servicios secretos de su propio país con los de la Alemania nazi y les acusó de crear noticias falsas, unos comentarios insólitos que causaron una también inédita reacción del director ya saliente de la agencia, John Brennan, que tachó de «repugnantes» las afirmaciones de Trump.

Ayer todo cambió por completo. Horas antes de que se produjera y a través de Twitter, el nuevo portavoz de la Casa Blanca anunciaba la visita en términos entusiastas y conciliadores: «Emocionados por dar las gracias a los hombres y mujeres de la comunidad de Inteligencia», escribía Sean Spicer. Ya en Langley, Trump fue recibido entre vítores y aplausos.

Frente a los mismos funcionarios a los que ofendió hace semanas, el nuevo presidente aseguró que su polémica con ellos había sido creado en realidad por los medios de comunicación, a los que describió como gestionados por «algunos de los seres humanos más deshonestos del mundo». La prensa, explicó ante un auditorio entusiasta, «hizo parecer que yo tengo un problema con la comunidad de Inteligencia. Y solo quiero que sepan que ustedes son la primera visita que hago. Es exactamente lo opuesto». A partir de ahí, se sucedieron unos diez minutos de alabanzas y mensajes de apoyo. «Son ustedes increíbles», les dijo a los funcionarios de la CIA. «Nadie hace el trabajo que ustedes hacen».

Erradicar el Estado Islámico

«Este grupo es uno de los más importantes en la defensa de nuestro país», afirmó antes de añadir que «sé que a veces no ha recibido el apoyo que necesitaba», algo que, aseguró, con él en la Casa Blanca no va a pasar. «Les quiero, les respeto», concluyó, no sin antes referirse al Estado Islámico, del que hay que «deshacerse» y que debe ser «erradicado».

Antes de su visita a la CIA, Trump comenzó su primer día como presidente en la catedral nacional de Washington, en la que asistió con su familia a un servicio religioso en el que participaron representantes de varias confesiones cristianas y otras religiones, incluidos judíos, musulmanes y sijs. Se trata de una ceremonia tradicional de bendición que pone fin a los actos oficiales de la investidura y marca el inicio del mandato del nuevo presidente.

Sin embargo, Trump empezó a ejercer el cargo la noche anterior, la primera en la Casa Blanca, y lo hizo firmando una orden ejecutiva, por la que llama a los Estados a eliminar los aspectos que consideren más costosos de la aplicación de la reforma sanitaria de su predecesor, Barack Obama, la ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, conocida vulgarmente como 'Obamacare'. La llegada de Trump a la Casa Blanca también se hizo notar en su página web que fue renovada, por no decir vaciada, de manera fulminante. De ella desaparecieron las secciones dedicadas a la lucha contra cambio climático del Gobierno saliente y las relacionadas con la defensa de la diversidad sexual.