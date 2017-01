'TRUMPOCO' ES PARA TANTO

El mundo entero parece haberse detenido por culpa de un señor de color naranja con un corte de pelo estrafalario. Los columnistas de izquierdas parecen al borde del colapso, los de derechas contienen la respiración. Los directores de periódicos llenan las portadas con cada declaración altisonante de cualquier signo, como si fuera la primera o la última vez que un idiota vociferante llega a un puesto de responsabilidad. Salvo que de idiota no tiene nada.

Donald Trump es un hombre de increíble cinismo. Es, indudablemente, una persona despreciable, de cualidades humanas muy cuestionables, repleto de odio y de machismo. No le descubro nada, puesto que usted está harto de leer sus frases, magnificadas y repetidas hasta la saciedad en cuerpo 72, abriendo cada día la sección de Internacional. No sería amigo de Donald Trump.

Lo que no es Donald Trump es un loco, ni un tonto. Su llegada no es el advenimiento del Anticristo, ni es el fin de los tiempos, ni va a haber bombas nucleares volando por el cielo la semana que viene. Donald Trump es un Maquiavelo de machamartillo, epítome de la nueva política. Por cercanía y repetición, nos creemos que la nueva política comienza y termina en Pablo Iglesias. Nada más lejos de la realidad. La nueva política no es otra cosa que las mismas mentiras de siempre, pero con Twitter, un barniz de transparencia y un lenguaje que hable a mínimo común múltiplo de aquellos a los que el sistema ha dado la espalda o de los que se la han vuelto a las urnas.

El profeta puede prometer vasos de agua en el desierto, pero luego el agua es finita, la jarra de repartir tiene un ancho de boca determinado y los vasos son los que son. Los mismos principios que rigen la economía rigen en la política, y ni siquiera el hombre más poderoso del mundo puede cambiar eso, por mucho que grite, prometa levantar muros o lanzar bombas. A la hora de la verdad, hay un Congreso, medios de comunicación e índices de aprobación que en Estados Unidos se reciben casi al minuto.

Hemos superado ya, afortunadamente, la era de Adolfos, Benitos y Franciscos. Por un solo peldaño, ojo, no nos confiemos. Hemos evolucionado lo justo para poder asomar la punta de la nariz por encima de la superficie del agua, y un tirón en un mal momento podría devolvernos al fondo. Quiero creer que los sistemas políticos, sumamente imperfectos, que hemos cimentado sobre los huesos y la sangre de nuestros abuelos nos garantizan el derecho a equivocarnos. La posibilidad de comprar mentiras como las de Donald Trump. Quiero imaginar que su mandato será solo un cúmulo de titulares que tragaremos con agua de borrajas, y que el mundo aprenderá. Quiero pensar que la persona que tiene que girar la segunda llave del maletín nuclear pues siempre hacen falta dos llaves, tendrá corazón, cabeza y humildad. Pero ni siquiera creo que haga falta.

Donald Trump es el siglo XXI elevado a su máxima expresión. Un pedestal elevado a la mayor gloria de la individualidad, del mensaje soez y vacío, del fav y del retuit, sobre el que se ha situado un maniquí mal peinado. Hillary Clinton nunca pudo ganar, porque no era sino la representante del Antiguo Régimen, con traje blanco y sexo opuesto. Suficiente gente ha sufrido a favor de los malos conocidos como para ponerse en manos de los buenos por conocer.

Pero el siglo XXI, Donald Trump y una siesta después de unas judías pintas tienen muchas cosas en común. Son ruidosos, malolientes y, eventualmente, pasajeros. Donald pasará, y trumpoco será para tanto.