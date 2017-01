Nueva York se sume en la tristeza

Un aire de consternación y tristeza se respiraba en las calles y establecimientos de Nueva York durante la ceremonia de toma de posesión de Trump. La ciudad liberal y con una de las poblaciones más diversas y coloridas del país, donde sólo en el distrito de Queens se hablan más de 100 lenguas y hay docenas de templos de distintas confesiones religiosas, cambió su tono bullicioso por el de la resignación ante lo ya inevitable. «Espero que le hagan un 'impeachment' (proceso de destitución) el primer año», comentó John O'Neal. Importador de vinos europeos, educado y gay, se siente como muchos neoyorquinos avergonzado por este presidente. «Va a haber muchas protestas y va a cometer errores serios porque no tiene ni idea», señala. Acostumbrado a hacer negocios con socios europeos, O'Neal dice que Trump simboliza los sueños de millonario del americano blanco que vive en las fantasías del 'reality show' de televisión.

Pero la realidad, añade, es que el ya presidente no sabe de negocios lo que pretende y ha manipulado las aspiraciones de los trabajadores empobrecidos en muchos Estados, ayudado por un sistema electoral que necesita una reforma. La idea del multimillonario de gravar los negocios extranjeros no es buena ni para los intereses ni para los consumidores americanos, argumenta O'Neal. «Pero va a durar poco, un año», se consuela.

También José Guzmán, dominicano asentado en Nueva York desde los 22 años, cree que habrá problemas debido a «su poca capacidad», y que se avecinan desastres dada su naturaleza impredecible. Según Guzmán, habrá que seguir protestando.

Charlie Hernández, dominicano nacido en Nueva York, operario de una empresa de servicio de cable, discrepa. En su opinión, hay que dar a Trump una oportunidad para ver si mejora la economía. «Va a deportar a los criminales nada más, y lo hará de forma humanitaria como ha dicho (el presidente del Congreso) Paul Ryan», confía en su perfecto inglés.

Mientras las salvas de honor y la pompa de las celebraciones oficiales se sucedían en la capital federal, en Nueva York los 'insumisos' a la nueva presidencia acudían a diversos eventos para evitar ver la televisión o para protestar contra el traspaso de poder. A pesar del tono de desmoralización de muchos, el inquebrantable optimismo americano emergía en la ciudad con toda clase de alternativas para transmitir esperanza, solidaridad, calma y hasta un poco de humor neoyorquino.

Desde bares ofreciendo descuentos y entretenimiento alejado de las noticias, hasta sesiones especiales de yoga y meditación para reducir el estrés, o simplemente celebraciones alternativas de protesta. Los neoyorquinos respondieron a la tristeza como sólo ellos saben hacerlo. Nueva York es una ciudad de mayoría demócrata, por lo que no dejan de sorprender los conversos al 'trumpismo', de la noche a la mañana, por oportunismo. Para el dueño de un club de música en el Village, Trump es una figura de su época, un hombre de negocios que hace las cosas en vez de hablar de ellas. Según este judío de mediana edad que prefiere reservar su nombre, el ahora presidente consiguió rehabilitar la zona oeste del alto Manhattan en los años 70 y donde había un barrizal construyó un complejo de edificios al lado del río creando trabajo y desarrollo en la ciudad.

Restaurantes y museos

«En realidad, no sabemos lo que pasará», señala Mohamed Alí, dueño de un 'deli' en Manhattan a la vuelta de las oraciones del viernes que como musulmán cumple con religiosidad. «Trump habla mucho, habla de todo el mundo mal, pero hay que esperar a ver qué hará. Obama prometió arreglar la economía pero no hemos visto mucho cambio», remata Alí. Israel Green, a su lado, mueve la cabeza con escepticismo. «No estoy de acuerdo con su política, no me interesa, no me gusta, no voté por él», dice este afroamericano jubilado que apoyó la elección del Obama.

Pero no todo era fatalismo. El restaurante Rose en Brooklyn ofrecía desde temprano un desayuno sin límite, el 'Buffet de lágrimas', a base de tacos y 'Bloody Marys' inolvidables. Los grandes museos de la ciudad cedían su espacio para celebrar actos contra la toma de posesión.