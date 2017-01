Melania acierta con un 'look' soberbio a lo Jackie Kennedy

Melania Trump tuvo dos aciertos. Uno, adelantarse a las comparaciones; otro, el propio modelo. Un vestido de Ralph Lauren azul celeste que ha tenido una crítica unánime. «Sobresaliente, por lo menos un nueve». Le pone nota Guadalupe Cuevas, consultora y editora de moda, que vaticina una legislatura «de grandes alegrías estilísticas». Mérito de Melania, a la que han comparado con Jackie Kennedy. «Ella fue un icono de la moda y este traje sesentero recordaba un poco a ella. Es un modelo que resiste muy bien el paso del tiempo y dentro de 30 años nos seguirá pareciendo magnífico».

Un acto tan protocolario no admitía estridencias estilísticas y la esposa del presidente apostó por un 'look' sobrio de un diseñador nacional -«no habría quedado bien recurrir a un modisto que no fuera estadounidense»- que lleva vistiéndola un tiempo. Siempre bien, ayer especialmente, con ese «doble faz de cachemir de corte recto y chaqueta cruzada corta con manga francesa y cuello alto» en un color que los americanos llaman 'baby blue'. «Es un tono que se ve sin resultar llamativo y que a ella le favorece porque tiene los ojos azules».

Luego están los complementos, que pueden sumar o restar. A Melania, le multiplicaban. «Los guantes de piel largos le iban fenomenal con la manga corta y le daban un toque muy elegante». Lo mismo esos «zapatos de salón altos», que son ya una seña en ella y «dos solitarios brillantes grandes en las orejas» que dejaban el protagonismo al cuello de la chaqueta. «Era demasiado potente como para que interfiriera una melena suelta». La llevaba recogida en un moño trasero «un poco despeinado», única concesión informal.

Y del «sobresaliente» de Melania al «notable» del resto de la familia. Donald Trump se vistió para esta ocasión «igual que para cualquier otra, con traje oscuro, camisa blanca que es la más seria para actos así, y la corbata roja tan característica en él». Dos detalles que tienen sello propio también: la excesiva largura de la corbata, que le llega por debajo de la cintura; y la chaqueta abierta, un fallo de protocolo que en su caso no es despiste sino otra muestra de que en esto, él tiene su propia hoja de ruta.

Entre los hijos destacó Ivanka Trump, con su llamativa chaqueta asimétrica en tono blanco, «una prenda muy especial, nada clásica, pero muy estilosa». Menos arriesgó su hermana Tiffany, la otra hija del presidente. «Curiosamente es más joven pero iba mucho más clásica que Ivanka, correcta pero clásica». En la misma línea de los hermanos varones, todos «con camisas blancas y corbatas discretas, un detalle acertado incluso en el niño».