A Nixon le tiraron tomates. A George W. Bush le acertaron con un huevo en la ventanilla. Con Donald Trump saltaron los vidrios de los escaparates en McPherson Square y se llenaron las calles de humo, pero una vez más se produjo 'la milagrosa' transferencia de poderes, piedra angular de la democracia estadounidense que demócratas y republicanos han querido preservar. «Milagrosa -recordó el senador Roy Blunt- porque se ha producido pacíficamente desde 1789».

Con todo, nunca ha habido un presidente como Donald Trump. Y no solo porque a sus 70 años sea el de más edad que haya jurado el cargo, o el primero que no tiene experiencia militar ni de gobierno. Sus asesores habían prometido que ayer mostraría su parte filosófica, pero lo que apareció fue el Trump de la campaña. Prueba de que, como había dicho, fue él mismo quien escribió el discurso más importante de su vida y uno de los más cortos de la historia, 16 minutos, aferrado a la fórmula populista y nacionalista que le ha dado la victoria.

El magnate que sucede a Barack Obama en la presidencia se presentó como un caudillo cuya victoria es la del pueblo, dispuesto a salvarlo de «la carnicería» de políticos corruptos e insensatos que han supeditado los intereses de EE UU a los propios y a los del mundo. «¡Esto va a cambiar empezando aquí y ahora mismo!», amenazó.

Como cuando fue nombrado candidato del partido de Lincoln en la convención de Cleveland, Trump describió la imagen de un imperio en decadencia al que promete 'Hacer Grande de Nuevo'. A sus pies, cientos de miles de personas desparramadas por el Memorial de Lincoln compartían su visión de que Obama «ha hecho de EE UU un país débil al que nadie respeta en el mundo», decía Karen Grenci, entusiasmada por la promesa de un Ejército fuerte y un aliado leal de Israel.

Poner a la gente a trabajar

Sin miedo a las connotaciones nazis del eslogan de los años 30 que ha rescatado, el nuevo presidente prometió «poner a EE UU por delante» de todo (America First). «Durante muchas décadas hemos enriquecido la industria extranjera a costa de la estadounidense, subsidiado los ejércitos de otros países mientras permitíamos el triste agotamiento del nuestro. Hemos defendido otras fronteras mientras nos negábamos a defender la nuestra y hemos gastado billones y billones de dólares en ultramar, mientras nuestra infraestructura caía en el deterioro y el declive».

Fue esta referencia a la frontera la que se llevó uno de los aplausos más estruendosos. Trump lleva año y medio ensayando este discurso por todo el país y sabe muy bien lo que tiene eco entre «las decenas de millones del movimiento histórico más grande que haya visto el mundo», dijo con sus excesos habituales. «Acabar con el Estado de las prestaciones y poner a la gente a trabajar», enumeró, «unir al mundo contra el terrorismo islámico y erradicarlo de la faz de la tierra», «proteger nuestras fronteras de los estragos de otros países» y recuperar el respeto internacional «con un ejemplo que todo el mundo querrá seguir».

Grandes promesas que alimentará con pomposos anuncios que su gobierno piensa dejar caer uno detrás de otro durante el primer mes para alimentar los golpes de efecto. Ayer, antes de la langosta y el suflé de chocolate que le sirvieron en el Capitolio, firmó uno a uno los nombramientos de su gabinete que aún está atascado en el Senado. Dos generales, James Mattis y John Kelly, encargados de Defensa y Seguridad Interior, han sido los primeros en recibir luz verde. Trump planea hoy acudir al juramente de su nuevo jefe de la CIA, el excongresista Mike Pompeo, como gesto para empezar a sanar las heridas que ha abierto con la Inteligencia al ridiculizar su trabajo cuando no quería oír sus conclusiones sobre las injerencias rusas.

Ha llegado «la hora de la acción», anunció, y para eso necesita unir a todos a los que se ha enfrentado. Algunos sucumbirán a sus halagos pero otros ven en el día de ayer el comienzo de la resistencia que hoy pondrá en las calles cientos de miles de mujeres dispuestas a reclamar su respeto. Mientras la élite a la que dice combatir le acompañaba en el Capitolio durante las primeras horas de su presidencia, los anarquistas arrojaban piedras a la policía, que respondió con la fuerza de los antidisturbios.

El difícil trago de Hillary

Algunos querían dejar grabado en la historia que el Gobierno de Trump no es «el Gobierno del pueblo» que ayer celebró, sino el producto de una tormenta perfecta en la que se han conjurado las leyes arcaicas del colegio electoral con la intervención de los piratas rusos y las incompresibles denuncias del director del FBI en contra de la rival de Trump, que a pesar de todo sacó casi tres millones de votos más. Al Gore, el otro único candidato de la historia moderna que ha tenido que aceptar la derrota a pesar de tener más votos, ha consolado a Hillary Clinton durante estos traumáticos meses.

La terapia y su amor propio sirvieron para que ayer la candidata demócrata acudiera al Capitolio del brazo de su marido en el papel de ex primera dama para acompañar en la investidura al hombre que le ha arrebatado su lugar en la historia. Esa falsa sonrisa que exhibió es, paradójicamente, una de las cosas que más la separó de los votantes a los que no logró entusiasmar. Más de cien millones de electores no ejercieron su derecho al voto en noviembre pasado, convirtiéndose en cómplices de la victoria de Trump.

Muchos de los que le han votado admiten que ser los primeros en avergonzarse cuando le oyen «ser grosero e insultar a los que discrepan», confesó Randy Kirkpatrick, que había viajado desde Indiana para verlo jurar el cargo sobre la Biblia de Lincoln. Karen Grenci incluso reconoce que estuvo a punto de tirar a la basura el voto para enviar por correo cuando leyó uno de sus tuits. Pero al final se lo perdonan todo en pro de una visión de gobierno que comparten. Gracias a ellos Trump y su esposa modelo, vestida por Ralph Lauren a lo Jackie Kennedy, duermen desde ayer en el dormitorio de los Obama.