El miedo se instala en Cancún tras el ataque a varios edificios públicos

El pánico se instaló en Cancún tras dos tiroteos consecutivos en el Estado de Quintana Roo que dejaron nueve muertos y una veintena de heridos entre lunes y martes. Las autoridades dicen tener «indicios claros» de que los responsables son «tabibanes» y «pelones», integrantes locales de la alianza del cartel de Cancún, dirigido por Clarisa Ramírez 'La 3', y el cártel Jalisco Nueva generación (CJNG) en contra de Los Zetas y el cártel del Golfo.

Más de 400 policías llegaron ayer al enclave turístico pero el refuerzo de la seguridad no evitó la tensión y el miedo en el centro urbano tras el ataque coordinado contra varios edificios públicos que dejó el martes un policía y tres sicarios muertos en la sede de la Fiscalía estatal, al día siguiente del tiroteo registrado en el bar Blue Parrot de la localidad de Playa del Carmen, donde murieron cinco personas. Ayer las escuelas abrieron, pero los padres no llevaron a sus hijos a clase por temor a un nuevo incidente violento. Los turistas alojados en Cancún, cuya entrada se localiza a siete kilómetros en un estrecho brazo de tierra separado del centro por la laguna de Nichupté, no sintieron la zozobra que afectó a muchos residentes a causa de los grandes operativos policiales y las persecuciones.

Según el gobernador Carlos Joaquín González, «Quintana Roo no se está convirtiendo en narcoestado». Los tiroteos «lo único que revelan es que vamos en el camino correcto y no vamos a bajar la guardia», agregó, y pidió al Gobierno de Enrique Peña Nieto el envío de más fuerzas de seguridad. González informó que cinco delincuentes fueron detenidos aunque las autoridades trataban aún de identificar a los autores de los ataques. «Se activó el código rojo», señaló el secretario de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel. Una decisión que implica la acción conjunta de militares, policías federales y estatales y del servicio de inteligencia mexicano.