May pretende una relación única con la UE que no sea una «pertenencia parcial»

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, presenta hoy doce prioridades para la negociación con el resto de la Unión Europea (UE) que incluirán el acceso más completo posible al mercado común pero fuera de él, el mantenimiento de los derechos de los residentes europeos en Reino Unido y de los británicos en otros países de la UE y la continuidad en la cooperación en seguridad.

La indefinición de la posición británica sobre el 'brexit' ha causado enfados en Reino Unido y también en Bruselas, y Theresa May se ha propuesto responder a la demanda de mayor claridad con un discurso que pronunciará hoy ante embajadores y medios de comunicación, en Lancaster House, una gran mansión cerca del palacio de Buckingham, que es utilizada a menudo para eventos diplomáticos.

Socios, aliados y amigos

Theresa May de dirigirá a los socios europeos en estos términos: «Nuestro voto para abandonar la Unión Europea no fue un rechazo de los valores que compartimos. La decisión de abandonar la UE no representa un deseo de devenir más distantes de vosotros, nuestros amigos y vecinos. Queremos seguir siendo socios fiables, aliados dispuestos y amigos próximos».

Los doce objetivos prioritarios del 'brexit' británico tal como lo ambiciona May sumarán una «relación nueva y en equidad societaria entre un Reino Unido global y nuestros amigos y aliados en la UE». No será «ni una pertenencia parcial a la UE, ni ser miembros asociados de la Unión Europea, ni nada que nos deje la mitad dentro y la mitad fuera. No buscamos un modelo que ya disfrutan otros países, ni retener trozos de pertenencia cuando nos marchamos».