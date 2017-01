«Los británicos hacen bien en marcharse de la UE»

El 'brexit' será muy bueno para Reino Unido y los británicos han sido muy inteligentes porque se han marchado de una UE que está controlada por Alemania. Así se manifiesta Donald Trump en la entrevista conjunta concedida a los diarios 'The Times' y 'Bild' que ayer animó la mañana en Europa. El 'brexit' «acabará siendo una gran cosa», aventura.

El mensaje a los alemanes es de admiración a Angela Merkel, pero con lamento por lo que califica como «un error muy catastrófico, que fue aceptar a todos esos ilegales, a todos, vengan de donde vengan. Y nadie sabe ni siquiera de dónde vienen». Trump afirma que «la gente, los países, quieren su propia identidad. Si no hubiesen sido forzados a aceptar a todos los refugiados, a tantos, con todos los problemas que eso conlleva, creo que no hubiese habido el 'brexit'. Ha sido la gota que colmó el vaso».

Afirma también su convencimiento en que «otros se marcharán» de la UE. «Creo que no va a ser tan fácil mantenerla junta como mucha gente piensa. Y creo que si los refugiados siguen desbordando diferentes partes.

Sobre la OTAN sostiene que «está obsoleta, porque fue diseñada hace muchos años. Y los países no están pagando lo que deben pagar y eso no es justo con Estados Unidos. Me criticaron mucho por decirlo; dos días, pero luego empezaron a decir que Trump tiene razón».

Critica a Rusia por su actuación en Siria, pero quiere llegar a acuerdos con Moscú. Sobre Putin y Merkel dice: «Bueno, empiezo confiando en los dos, pero ya veremos cuánto dura».