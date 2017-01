Los aspirantes socialistas al Elíseo piden una Europa fuerte frente a Trump

Los siete candidatos de las primarias de la izquierda francesa al Elíseo apostaron ayer por reforzar la Europa de la defensa ante el acceso de Donald Trump a la Casa Blanca y su anunciado alejamiento de la OTAN. El exjefe del Gobierno Manuel Valls y los exministros socialistas Arnaud Montebourg, Benoît Hamon y Vincent Peillon, junto a dos postulantes ecologistas y una radical de izquierdas, contrastaron sus programas en un debate televisivo celebrado una semana antes de la primera vuelta electoral organizada el próximo domingo que no siguió el presidente François Hollande, que ha renunciado a presentarse a la reelección y fue fotografiado a la misma hora en un teatro de París.

«Trump es una incertidumbre y la respuesta debe ser más Europa, una defensa europea y una política exterior común», señaló Peillon. «Hay que desconfiar tanto de los ataques cibernéticos rusos como de las escuchas ilegales de la NSA», planteó Montebourg antes de apostar por «construir la alianza militar europea» independientemente de la OTAN. «No podemos hacer seguidismo de Putine y de Trump, no hay que ser auxiliares ni supletorios de ningún imperio», preconizó el principal adversario de Valls según las encuestas.

Defensor de una estrategia fundamentada en los principios de insumisión e independencia, Valls indicó que Trump y Vladimir Putin «son hombres de correlaciones de fuerza, y Francia debe ser fuerte». No descartó imponer una tasa carbono a las importaciones estadounidenses en caso de incumplimiento de los compromisos contra el calentamiento climático, represalia compartida por el ecologista François de Rugy.

Opuesto a la regla «absurda, arcaica y obsoleta» del 3% del déficit público, Montebourg también se desmarcó de la ortodoxia presupuestaria de Valls al abogar por construir «una minoría de bloqueo contra la austeridad en Europa». «¿Cómo? Formando un bloque con los países reformadores», dijo en referencia a su propuesta de crear un eje del sur frente a la hegemonía de Alemania.

Figura emergente en el flanco más a la izquierda del socialismo, Hamon atacó a Valls por su gestión cicatera de la crisis migratoria. «Los migrantes no son mercancías y debemos acogerlos. El número dependerá del flujo de refugiados», dijo al lamentar que «no hemos estado a la altura cuando hemos acogido a tan pocos». «Dijo que 30.000, no más, y nos hemos quedado en 5.000. Tengo la impresión de que los franceses son más generosos que sus dirigentes», le secundó Peillon en la andanada contra el ex primer ministro, quien les replicó, molesto: «Estoy harto que se critique sin cesar a Francia, cuando se abren las fronteras hay que ser capaces de controlarlas». «La acogida ilimitada no es posible. La Historia no ha dado la razón», zanjó.

Movilizar al electorado

En sus conclusiones, los aspirantes coincidieron en la necesidad de lograr una potente movilización del electorado de izquierdas que legitime al vencedor en la pretensión de forzar una alianza con Emmanuel Macron (centro-izquierda) y Jean-Luc Mélenchon (izquierda radical) para evitar la pronosticada ausencia del campo progresista en la segunda vuelta de las presidenciales de la próxima primavera que se perfila como un duelo entre François Fillon (derecha) y Marine Le Pen (extrema derecha). Los más optimistas, como Valls, juzgan totalmente posible una participación en torno a los dos millones de votantes que, sin llegar a los 2,9 millones contabilizados hace cinco años, serviría para presionar a los dos rivales díscolos que compiten por su cuenta con mejores expectativas en las encuestas.

Pero las primarias socialistas distan mucho de apasionar a la opinión pública, como evidenció la floja audiencia del primer debate televisivo que el pasado jueves reunió a 3,8 millones de telespectadores, lejos de los 5,6 millones cosechados el 13 de octubre por el asalto inicial del centro-derecha e incluso de los 4,9 millones registrados en la contienda que abrió en la izquierda la competición que en 2011 condujo a la designación de Hollande. Como esta vez el acto fue emitido por dos cadenas de información continua no generalistas es difícil que se cumpliera el propósito de llegar a mucho público, objetivo relegado para el tercer y último debate programado el jueves en horario de máxima audiencia de la televisión pública.