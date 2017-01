La inestabilidad y el populismo de Occidente alimentan a Putin

En un contexto de incertidumbre en Europa, ante las elecciones de este año en Francia, Holanda, Alemania y la situación de inestabilidad en Italia, unido a la inquietud que genera la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, aparentemente proclive a estrechar lazos con Rusia, el presidente Vladímir Putin emerge en la escena mundial como una figura sólida e inamovible.

Arrinconado por Occidente tras anexionarse Crimea, inducir una guerra en Ucrania e inmiscuirse en el conflicto sirio, Putin está reforzándose multiplicando sus apoyos en el mundo y por una coyuntura económica se le presenta algo más favorable. La OPEP y otros productores de petróleo acordaron hace mes y medio un recorte de la producción que ha detenido por la caída de los precios del crudo, cuya exportación es clave para la economía rusa, e incluso ha conseguido que se recupere.

El jefe del Kremlin dice tener confianza en establecer una buena relación con Trump después de haber chocado con Barack Obama, aunque reconoce que hay muchas divergencias y la tarea no va a ser fácil. Pero el solo hecho de que al frente de Estados Unidos se ponga Trump y no Hillary Clinton es ya un alivio, por no decir un rotundo éxito, para el presidente ruso, que estima que tendrá más libres las manos a nivel internacional si el nuevo presidente americano, como promete, se centra más en la política interna.

Oxígeno para el inquilino del Kremlin ha sido también el 'brexit', cuyo principal inspirador, Nigel Farage, le admira. Todo sea debilitar a Europa. Hay otros muchos populistas que también aprecian a Putin como el primer ministro griego, Alexis Tsipras, o la jefa el Frente Nacional galo, Marine Le Pen. Incluso si el presidente de Francia llegase a ser François Fillon, también sería un triunfo para el zar ruso. Ambos se conocen a fondo y tienen química.

En el terreno de lo tangible, Putin sumó el año pasado dos nuevos aliados, los flamantes presidentes de Bulgaria y Moldavia, Rumen Radev e Ígor Dodón. Ambos prorrusos y partidarios de levantar las sanciones a Moscú. Radev dijo el jueves en una entrevista al canal France24 que «las sanciones dividen a Europa, perjudican su economía e impactan negativamente en la confianza», declaró el nuevo presidente búlgaro. De esta forma, Bulgaria se une al eje de los países de la UE favorables a acabar con las sanciones contra Putin, del que también forman parte Grecia, Eslovaquia, la República Checa y Hungría, además de contar con la simpatías de los gobiernos de España e Italia. El principal reducto opuesto a la política de Putin lo encabeza todavía la canciller alemana, Angela Merkel.

Pero el mayor logro del líder ruso ha sido recomponer las relaciones con Turquía, reforzarlas con Irán y apuntalar el régimen de Bashar el-Asad en Siria. Ello le ha obligado a ayudar militarmente al presidente sirio, sobre todo con ataques aéreos, pero los frutos parecen haber merecido la pena. Ankara, ferviente partidario de que El-Asad abandone el poder, se ha alineado ahora con Moscú y Teherán, que mantienen una postura diametralmente opuesta. Además, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tuvo que pedir perdón a Putin por el derribo del cazabombardero Su-24, en noviembre de 2015, y ambos dieron por zanjada la disputa.