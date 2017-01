Corbyn quiere mejorar el 'brexit' de May

Jeremy Corbyn y sus asesores decidieron comenzar el año con un relanzamiento. El declive de la marca se manifestó al final del año en los sondeos y en la desaparición del laborista en los medios de comunicación. A nadie parecían ya importarle sus palabras y actos. El relanzamiento comenzó el miércoles con un bombardeo de entrevistas matinales y terminó por la tarde con un discurso.

No hay estrategia que sobreviva el contacto con el enemigo y Corbyn pasó la mañana retrocediendo. En su primera entrevista, en la BBC, dijo que hay que fijar por ley un salario máximo, también a los futbolistas, aunque no dijo cuál sería el límite. David Blanchflower, que formaba parte del consejo de asesores económicos de los laboristas, calificó la idea de «imposible de aplicar» y de «idiotez».

Había muerto sir Anthony Atkinson, prestigiado economista, colaborador del laborismo, especializado en el estudio de la desigualdad, tutor del francés Thomas Piketty, célebre autor de 'Capital en el siglo XXI', donde intenta demostrar la persistencia del poder económico de la herencia. Entre las quince recomendaciones de Atkinson para paliar la desigualdad no está la fijación de un salario máximo. Un tema que tampoco fue mencionado, ese mismo día, en un seminario de sindicalistas e historiadores, patrocinado por el Congreso de los Sindicatos (TUC), sobre globalización, inmigración y trabajo precario. No está en los programas de las asociaciones internacionales de sindicatos. Corbyn parecía iniciar su relanzamiento prometiendo imposibles que suenan bien a gente no educada.

El laborismo emergió como fuerza parlamentaria tras la Primera Guerra Mundial y gobernó en solitario por primera vez tras la segunda. Impulsó tras aquellas dos guerras totales lo que Marcel van der Linden, del Instituto de Historia Social de Ámsterdam, describía como una anomalía en la historia del trabajo asalariado, tres décadas de pleno empleo, trabajo seguro y con protección social en los países ricos. El laborismo retrocedió ante el empuje de Margaret Thatcher y una idea universal de gestión de la economía mediante la reducción del Estado, la flexibilidad en el mercado del trabajo y el libre comercio. Solo Tony Blair resistió la tendencia. Pero había adoptado buena parte del credo liberal y en sus tres victorias nunca consiguió más votos que el denostado líder conservador, John Major, en 1992.

En las elecciones de 2015, 'Labour' obtuvo el peor resultado en tres décadas. Dos tercios de sus votantes marcaron el año pasado la casilla de la permanencia en el referéndum sobre la UE, pero abstencionistas de la 'era Blair' en localidades laboristas emergieron para votar por la marcha y otros apoyan al UKIP antiinmigrantes. Precariedad, globalización e inmigración sacuden la política en países desarrollados y en Reino Unido se ha expresado también en el 'brexit'.

La secretaria general interina del sindicato Unite, Gail Cartmail, ilustraba las circunstancias en las que opera ahora contando que un colega de una organización fraterna de Estados Unidos le había dicho que el 80% de sus afiliados había votado a Donald Trump. Cartmail insistía en que no insultará como racistas o reaccionarios a quienes se ven desbordados por los cambios económicos y sociales.

May, el martes

Corbyn, elegido dos veces líder del laborismo con el apoyo de una militancia que se ha casi triplicado para favorecer que el partido sea más genuinamente socialista, pronunciaba a esa hora en Peterborough, donde ganó el voto por la marcha de la UE, su discurso de relanzamiento. Expuso un nuevo tono sobre el absorbente debate nacional. «Reino Unido puede mejorar tras el 'brexit'», dijo al comenzar. Corbyn se mostró favorable a la permanencia para preservar derechos laborales y el acceso al mercado común, pero fue criticado por su tibia participación en la campaña del referéndum. Desde la victoria del 'brexit' no ha expresado lamentos. La victoria de una moción en la conferencia anual en favor de un segundo referéndum fue apartada como un malentendido por la Ejecutiva y el líder lo ha descartado.

La posición de Corbyn evoca la que tuvieron las grandes figuras -Michael Foot y Tony Benn- de la izquierda laborista, a quienes la CEE les pareció un obstáculo a la política socialista nacional. Trazó esta semana un 'brexit' con acceso al mercado común pero sin restricciones a la ayuda estatal a la industria, con inmigración integrada por convenios colectivos y más fondos sociales para zonas afectadas.

Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, pronunciará el martes su esperado discurso europeo. El relanzamiento de Jeremy Corbyn empuja a los más europeístas hacia los liberal-demócratas, pero facilita la gestión parlamentaria para llegar al 'brexit'. Dos diputados blairistas han abandonado la política. Otros esperan resignados el paso del tiempo. Sea realidad o ilusión, 'brexiteers' y 'corbynistas' ofrecen un paisaje estable para la presente deriva británica.