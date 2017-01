El momento más emocionante del discurso llegó cuando el todavía presidente agradeció la labor de Michelle. «Durante los últimos 25 años no solo has sido mi esposa y madre de mis hijas, has sido mi mejor amiga», dijo a la primera dama, que estaba sentada frente a él vestida de negro. «Michelle, aceptaste un papel que no habías pedido y lo hiciste tuyo con elegancia, coraje, clase y humor. Has hecho de la Casa Blanca un lugar en el que todo el mundo es bienvenido. Y gracias a tu ejemplo una nueva generación eleva sus miras. Has hecho que el país se sienta orgulloso de ti».

Mientras Malia, de 18 años, estaba presente en la despedida de su padre, su hermana Sasha, de 15, fue la más notable de las ausencias porque tenía que preparar un examen. «De todo lo que he hecho en mi vida, lo que más me enorgullece es ser vuestro padre», dijo, y a Malia -vestida de blanco y negro- se le escaparon un par de lágrimas mientras era abrazada por su madre. «Son inteligentes, y hermosas, pero más importante que eso, son buenas y consideradas, y están llenas de pasión», dijo su padre con visible emoción.