El próximo mandatario ignoró las repetidas peticiones de pregunta de Jim Acosta, de CNN, porque la cadena divulgó «noticias falsas» sobre un supuesto espionaje ruso contra él. «Tú no, tú no. Tu medio es terrible. Cállate, cállate. No te voy a dar el turno de pregunta», dijo Trump al representante de la cadena.