Fulminados por bailar con las FARC

Caserío de Conejo, en el departamento del Caribe colombiano de La Guajira. Es Nochevieja, la guerrilla colombiana que ha empezado a concentrarse en doce puntos como este para desmovilizarse, celebra la entrada de un año que por fin acabará con un conflicto de medio siglo más viejo que la mayoría de sus integrantes. Comen cerdo, gallina y buñuelos, se funden en abrazos y bailan vallenato hasta con los funcionarios de la ONU que les visitan, reconocibles por sus chalecos azules y claramente centroamericanos por el buen ritmo de sus botas.

Bajo la luz tenue de la madrugada en la selva, la imagen parece tan inocente que ni siquiera se destaca en el vídeo de la agencia Efe que recogió la escena con el titular de 'Guerrilleros de las FARC celebran su primer Año Nuevo en paz'. Ayer, sin embargo, esos tres funcionarios de la ONU y su supervisor se quedaron sin trabajo, porque a la luz del día, en las oficinas políticas de Bogotá y Nueva York, la percepción dela imagen era muy distinta.

«No estamos contentos», refunfuñó al conocer la noticia el portavoz de la ONU Stephan Dujarric. Los políticos colombianos fueron menos diplomáticos. «¡Es una vergüenza!», proclamó por doquier la congresista María Fernanda Cabal. Como miembro de la oposición, la legisladora de Centro Democrático, un partido fundado por el expresidente Alvaro Uribe, aprovechaba la escena para torpedear el delicado proceso de paz en el que se ha embarcado el Gobierno con la guerrilla y, de paso, atacar al organismo que ha aceptado supervisar el alto el fuego.

Cabal y los suyos lo airearon por Twitter, como prueba de que «no se puede confiar en la ONU» para verificar un proceso de paz en el que no creen. «¡Vergüenza internacional!», repetía su correligionaria Margarita Restrepo. «Delegados de la @ONU_es de parranda con terroristas Farc». En esas redes sociales compartieron intereses con el presidente electo de EE UU Donald Trump, que como ellos también tildaba de ineficaz a la organización internacional, pero él en defensa de Israel.

Cuestión de credibilidad

Aquellos de la coalición de gobierno que han invertido más en la paz que en boicotearla decían que «tampoco hay que dramatizar, como está haciendo la oposición», explicaba el senador Armando Beneddeti. «Cosas así no deben pasar, pero bailar y tomar no está prohibido, debemos celebrar que no estén echando balas».

En unos meses la credibilidad del proceso de paz colombiano estará en manos de la misma Misión de Monitoreo y Verificación a la que pertenecen los cuatro hombres fulminados por la oficina de Asuntos Políticos de la ONU en Nueva York, a la que el presidente colombiano Juan Manuel Santos pidió por carta que aplicase «los correctivos necesarios». El escándalo es el primero al que se enfrenta el nuevo secretario general de la ONU, António Guterres, que estrenó el cargo mientras estos funcionarios del contingente de Estados Latinoamericanos y Caribeños bailaban con las jóvenes guerrilleras. «Este comportamiento es inapropiado y no refleja los valores de profesionalismo e imparcialidad de la misión», estipuló la ONU. En total 450 observadores de este organismo, de los que ya han llegado a la zona 280 efectivos, vigilarán este proceso de paz