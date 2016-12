«¡Siempre supe que Putin era muy listo!», proclama el magnate

La cuenta de Twitter de Donald Trump empezó el día en silencio, como si por una vez el nuevo presidente electo estuviera sopesando el legado de la Guerra Fría que le deja su antecesor al expulsar a 35 espías rusos, pero no acabaría la jornada sin mostrar una vez más su admiración por Vladímir Putin. «¡Siempre supe que era muy listo!, exclamó con júbilo.

Para comentar las sanciones de Obama, Trump había elegido un medio más serio y presidencial, un comunicado de prensa en el que reiteraba su deseo de pasar página. Añadía una concesión para calmar al Partido Republicano, del que ahora es su líder. Los congresistas creen que Obama no ha llegado lo suficientemente lejos en su reacción a los ciberataques rusos y quieren pensar que cuando Trump conozca los detalles «cambiará de opinión», dijo el senador John McCain, al que Trump no quiso defraudar. «Por el interés de nuestro país y su gran pueblo, me reuniré con los jefes de los servicios de información la semana que viene para que me pongan al día de los hechos», dijo.

El presidente electo ha rechazado la información reservada que tradicionalmente recibe a diario el presidente y su sucesor. A George W. Bush le aburrían los informes escritos y pidió que le hicieran un resumen de viva voz. Trump ha delegado el privilegio en su vicepresidente, Mike Pence, el nuevo Dick Cheney. Sin información ni datos en la mano, ha despreciado las conclusiones de los servicios secretos estadounidenses que culpan a Rusia de infiltrarse en los servidores de la campaña de Hillary Clinton y del Partido Demócrata, recordando que «son los mismas que dijeron que había armas de destrucción masiva en Irak».

«Tenemos motivos para creer tratarán de interferir en futuras elecciones», dice la Casa Blanca

Métodos al descubierto

Como respuesta, el Gobierno de Obama desclasificó un informe del Departamento de Seguridad Nacional y del FBI que explica los métodos, nada sofisticados, que usaron los piratas informáticos rusos para inmiscuirse en las campañas electorales, organizaciones de gobierno, partidos políticos, universidades' y empresas privadas. El objetivo de hacerlos públicos, ha dicho, es prevenir a la gente para que no caiga en la trampa del 'phishing' en los 'e-mail'.

Además de dar 72 horas para abandonar el país a 35 diplomáticos rusos a los que acusa de haberse involucrado en estas operaciones de espionaje, Obama también ha cerrado instalaciones del Gobierno ruso en suelo estadounidense. «Creemos que estas acciones son necesarias porque tenemos todos los motivos para pensar que Rusia interferirá en futuras elecciones estadounidenses y de otros países», advirtió un alto cargo de la Casa Blanca. Trump podría revocar las decisiones de Obama, pero el mismo alto cargo de la Casa Blanca advirtió de que «si el futuro presidente decide que quiere permitir la vuelta de un gran bloque de agentes secretos rusos, puede invitarlos, pero no se lo recomendamos. Es un desafío directo a la seguridad nacional de EE UU».