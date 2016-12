«El 70% de los venezolanos no hace tres comidas al día»

A veces, cuando pronuncia las cifras de lo que sucede en Venezuela, entorna una mirada de bochorno y la posa sobre el café con leche que le sirven en un bar de las inmediaciones del Congreso. El diputado socialista de la oposición venezolana Carlos Valero (Caracas, 1968) relata un país fallido. Considerado uno de los grandes estrategas de la derrota de Nicolás Maduro en las legislativas de hace un año, se ha reunido con contactos en la comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados y prepara la transición política en Venezuela

¿Cuál fue la clave del fracaso electoral de Maduro?

En el primer duelo Chávez-Capriles, Chávez ganó con 11,3% de ventaja. En los siguientes comicios, el Gobierno utilizó el funeral de Chávez para ganar el proceso. Las elecciones fueron 30 días después y Maduro perdió diez puntos. Maduro ganó contra Capriles por menos de un punto. El 6 de diciembre, la oposición logró tener una unidad perfecta. Hicimos una campaña basada en la esperanza, una campaña en positivo en la que nos ayudó el consultor español en estrategia política César Calderón. Obtuvimos 112 diputados.

Además del revocatorio, tienen pendientes unos comicios regionales. ¿Qué resultado creen que tendrían?

Venezuela tiene 23 gobernadores y el Gobierno, 20 y de todas esas provincias probablemente ganarían una o dos. Si se hubiera votado el domingo, la oposición ganaría en 20 o 21 provincias.

Maduro describió a su asesor económico español Alfredo Serrano Mancilla como 'El jesucristo de la Economía'. ¿Qué opinión le merece?

El Gobierno de Maduro es impopular porque es autoritario y violento, y porque Alfredo Serrano Mancilla le ha recomendado mantener tres tipos de cambio para comerciar con el mundo: uno a diez bolívares, otro a 680 y un tercero en 3.800 bolívares. Aconsejó que mantuviera las importaciones a diez bolívares. Los burócratas del Gobierno reciben un dólar a diez y se van al mercado negro a venderlo por 3.500. En consecuencia, en un país con el aparato productivo destruido no hay alimentos, no hay medicinas, no hay bienes y servicios. No hay cifras oficiales, pero la inflación va a cerrar entre 450 y 600%. Son las cifras de un país en debacle. Serrano Mancilla es el verdadero ideólogo y dice que la inflación no existe y que está alimentada por la lucha de clases. Propuso la agricultura urbana, que pretende que cada uno en su casa coloque un gallinero. ¡Hay una ministra de agricultura urbana! También propuso los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) con los que militariza la distribución de alimentos. Propuso que el ejército le diera a cada familia una bolsita con comida, pero quieren distribuir lo que no producen, con lo que no distribuyen nada y lo poco que hay, se lo roban.

Parte de la sociedad española cree que esa escasez es una maniobra para presionar al Gobierno. Usted es vicepresidente de la comisión de investigación sobre los CLAP. ¿Qué opinión le sugiere la guerra económica?

La guerra económica es un invento de Muñoz Mancilla que le compró Maduro. ¿Qué empresario va a quebrar a propósito para combatir un gobierno? Es una estupidez. El Gobierno tiene los dólares a diez bolívares. Y ningún empresario tiene el dinero a ese precio. Solo se los dan a los bien relacionados con el Gobierno. Tienen que importarlo al dólar negro -uno por 3.600 bolívares-, el Gobierno les dice que el producto tiene que estar a un dólar-diez bolívares. En los últimos tres años, llevamos una caída del producto interior bruto del 30%. ¿Quién puede pensar que los empresarios se autodestruyen para salir del país?

¿Cuáles son las cifras de la escasez?

En Venezuela, el 13% del país se alimenta de la basura. El 70% no come tres veces al día. Come dos o una. Alguien está haciendo un experimento social con nosotros.

¿Sugiere que Maduro utiliza el hambre como un arma política?

No creo que Maduro haga todas estas cosas para llevar al país a una hambruna generalizada, pero intenta hace un neocomunismo y es inviable. En Venezuela tenemos un neocomunismo Gucci: lujo para el que gobierna y hambre para el gobernado. Maduro solo está atrapado entre la ideología y la corrupción.