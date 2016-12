La descoordinación en Alemania y la UE permitió colarse al terrorista de Berlín

La investigación del ataque de Berlín, en el que murieron doce personas, y la biografía de su presunto autor, un tunecino de 24 años abatido el viernes por la Policía en Milán, revelan fallos en la lucha antiterrorista en Europa, problemas burocráticos y falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad dentro de Alemania y en el conjunto de la UE, así como agujeros en la política de asilo comunitaria. Berlín prepara ya un informe de consecuencias políticas y reformas legales tras el primer gran atentado yihadista en suelo alemán.

La canciller, Angela Merkel, lo indicó pocas horas después de la muerte de Anis Amri, presunto autor del ataque. Reconoció indirectamente deficiencias y avanzó su voluntad de subsanarlas. Bajo la lupa no sólo se encuentran la política de seguridad en Alemania y la UE, sino también el sistema de asilo comunitario y la coordinación policial entre los 28 ante la amenaza del terrorismo internacional.

Lo primero que salta a la vista son los problemas en la coordinación entre socios de la UE. Amri cumplió 4 años de cárcel en Italia antes de llegar a Alemania, pero las fuerzas de seguridad y las autoridades de inmigración germanas lo desconocían. Además, pese a la orden de detención europea dictada por Berlín el miércoles, el tunecino logró pasar sin llamar la atención a Francia (en estado de excepción desde hace un año) e Italia.

El tunecino estaba en la lista negra de prohibición de volar a EE UU pero este dato no fue transmitido

También el intercambio de información con aliados extracomunitarios está en entredicho. 'The New York Times' publicó que Amri figuraba en una lista negra de personas que tenían prohibido volar a EE UU. Al parecer, a la Inteligencia estadounidense le constaba que el tunecino había buscado en internet cómo fabricar bombas y que se había comunicado con el Estado Islámico (EI) al menos en una ocasión. Pero en esta ocasión no lo transmitió a sus colegas alemanes.

También falló la cooperación dentro de Alemania. Según varios expertos, el sistema federal provoca que las fuerzas de seguridad trabajen de forma muy fraccionada, lo que dificulta perseguir a grupos internacionales y sospechosos con gran movilidad. Según la investigación, Amri trató de aprovecha la ventaja y se registró en varios organismos con al menos seis identidades distintas. Además, los servicios secretos marroquíes aseguran haber alertado en dos ocasiones del peligro que representaba el tunecino y de sus planes. El aviso no permeó hasta las fuerzas de seguridad regionales, las que en la práctica hacían los seguimientos del islamista.

549 personas «peligrosas»

Asimismo surgen dudas sobre la eficiencia de las fuerzas de seguridad alemanas. Amri estaba fichado por frecuentar círculos radicales y se le creía «peligroso», una distinción que sólo reciben en la actualidad 549 personas en un país de más de 80 millones de habitantes. Pero no se le estaba vigilando en el momento del atentado. Los servicios secretos de la ciudad-Estado de Berlín le espiaron entre marzo y septiembre. Luego desmontaron el operativo.

La política comunitaria de asilo también está en entredicho. A Amri se le había denegado el derecho en Italia para cuando llegó a Alemania, en julio de 2015, pero las autoridades de inmigración no le descartaron automáticamente, como rechazado ya por otro de los 28, sino que dieron trámite a su petición. La base de datos de refugiados europea no se empleó correctamente. O Berlín no cotejó sus huellas en el sistema o Italia no registró a Amri del modo adecuado en un primer momento.

El sistema de expulsión de extranjeros irregulares tampoco funcionó correctamente. Y esto se achaca sobre todo a los países de origen, que obstaculizan la devolución de sus nacionales. Tanto Italia en 2015 como Alemania en 2016 trataron de deportar a Amri, lo que fue imposible porque Túnez primero negó que fuese un ciudadano de este Estado y luego dilató los trámites. De este modo y en la práctica, el terrorista obtuvo tiempo para escapar de Italia en el primer caso y, en el segundo, para perpetrar el atentado.