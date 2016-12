Amarga Navidad para los venezolanos

El 'regalo' de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos no podía ser peor para los venezolanos, que arrastran meses de crisis por la escasez de alimentos y la inflación mayor del mundo. El organismo que regula los precios de los productos (conocido también como Precios Justos o por el acrónimo Sundde) decidió triplicar el precio de productos básicos como el café y el maíz, este último ingrediente es esencial para las arepas, el equivalente a nuestro pan de cada día. La medida no satisface a nadie. Los consumidores se quejan de que el nuevo aumento, que complica su capacidad adquisitiva, solo es papel; y los productores, de que no cumple con sus expectativas. Para el sector empresarial es contraproducente porque genera más escasez en el público y zozobra entre los comerciantes, que no podrán asumir más pérdidas económicas.

La providencia establece un aumento del 236,3% para la harina de maíz, que pasa a costar 639 bolívares (61,18 euros) cuando en mayo costaba 190 (18,19 euros). Pero hace una excepción para las que se vendan en la red pública, que al estar subvencionada costará a 400 (38,3 euros). Además, ordena a los industriales a dirigir toda la materia prima disponible a la producción de los bienes regulados. Los empresarios de este sector consideran que el precio todavía es bajo. Para ellos debería cobrarse como mínimo a 770 (73,7 euros) pero sugerían que se elevara hasta los 1.500 (143,63 euros) para que fuera rentable.

El aumento del precio del café es también elevado: 179%. El corriente pasa a costar del equivalente a 66,45 euros el kilo a 185,56; el extra se eleva a 304,96 euros y el café en grano a 266,38. Igualmente, los productores deben destinar el 90% a producir café tostado o molido. El alza del azúcar es menos sangrante, pero aun así, el kilo de la refinada, integral, aspartame y refinada con miel subió un 21% y pasó de 36,39 euros a 44,05.

Los consumidores ya no saben dónde buscar. Los famosos 'precios justos' solo están en el papel porque no se encuentran los productos en los supermercados. En cambio sí aparecen en el mercado negro o 'informal' pero a un precio hasta cinco veces más caro.

Celso Fantinel, directivo de Fedeagro, cuestionó la decisión de la Sundee porque «seguirá llevando a la quiebra al productor. (.) Va a desaparecer la arepa del plato de los venezolanos».

«En caída libre»

El presidente de Fedecámaras Nueva Esparta, Andrés Rodríguez, declaró que la Sundde les obligó a bajar entre un 20%y un 80% los precios ante el alza del dólar por lo que muchos comerciantes han optado por no traer más mercancías del exterior, lo que aumenta la escasez. «Vamos en caída libre si no hay un cambio de políticas económicas».

Una opción es comprar en Colombia ahora que las fronteras entre ambos países han sido reaabiertas. Pero eso siempre que se viva cerca de un paso fronterizo y que no se quiera pagar con los famosos billetes de 100 bolívares, que en enero quedarán fuera de circulación.