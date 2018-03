VERSIÓN ORIGINAL

Siempre cuento que una vez me tocó ser vecina de asiento de Tamara Falcó. Ocurrió en el Liceo de Barcelona. Se representaba la ópera 'Aida' y Tamara, muy atenta a todo lo que sucedía en el escenario pero a la vez fiel a su espíritu ingobernable, no pudo evitar intercalar algunos susurrantes comentarios durante la función con la que tenía al lado,o sea conmigo, una periodista invitada al evento a la que apenas conocía... «La esclava en realidad es una princesa, ¿verdad? -me preguntó-. Yo es que no voy mucho a la ópera. La que va es mi hermana Chábeli, a veces en Nueva York». Y como quiera que su hermana Chábeli, sentada a su izquierda, decidiera aprovechar el entreacto para marcharse al hotel, Tamara aclaró: «De verdad que le encanta la ópera, pero es que está que se cae de sueño porque llegó ayer de Miami y se ha pasado toda la noche despierta, hablando con mami».

Como pertenezco a la estirpe de los extrovertidos capaces de contar su vida a una farola, de los que ofrecen explicacines y aclaraciones sin que nadie se las pida, entiendo muy bien a Tamara. Su locuacidad incontrolada me enternece. Es más, prefiero mil veces esa espontánea transparencia, por infantilona que resulte, a los intrincados recovecos de gente mucho más inescrutable, contenida y secundaria. A ella al menos se la ve venir.

El otro día la observé con Bertín Osborne. Y aunque luchaba por moderarse y no contarlo todo ('Todo sobre su madre', que diría Almodóvar), Tamara no pudo evitar soltar algunas pinceladas capaces de perfilar el retrato oculto de esa Dorian Grey que es Isabel Preysler. Describió por ejemplo cómo se lo curró a la hora de conquistar a Mario Vargas Llosa, algo perfectamente lícito pero que desmiente la imagen de mujer 'seducida sin pretenderlo' que ella cultiva. Desveló también cómo ocultó su romance con el Nobel a su hija Ana, hasta el punto de que esta, con gran disgusto, se acabó enterando por la prensa... Nada grave en realidad, nada que no entre dentro del comportamiento humano. Pero la gracia está en que Tamara es la única capaz de ofrecernos la versión original de esa película convenientemente doblada que Preysler lleva protagonizando décadas. La única que se atreve a retratarla sin Photoshop.