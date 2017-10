«Ser un verdadero especialista es clave» Sábado, 21 octubre 2017, 23:56

El clasicismo no está reñido con la tecnología. 'La Favorita' es la sombrerería más antigua de Madrid. Supera de largo los cien años (1894) y sobrevive a las veinte que llegó a haber en la Plaza Mayor. Le da fama el hecho de cubrir algunas cabezas relevantes: de Arturo Pérez-Reverte hoy, a Paco Rabal o la famosa gorra con estrella del Che Guevara hace más de medio siglo. Esos rostros famosos hacen que mucha gente cruce el umbral de su escaparate en uno de los lugares más castizos de Madrid.

Es uno de esos negocios que nunca ha cambiado de manos y que ahora regenta Federico Enguita, bisnieto de Teodoro, el fundador. Una cuarta generación que ha sabido ponerse al día. «Tenemos web desde 2001; cuando muchos empezaban a pensárselo, nosotros ya estábamos ahí», asegura.

Esto les ha permitido sobrevivir con el «mimo al cliente de toda la vida, pero también poder vender a todo el mundo. Enguita reconoce que el suyo es un tipo de negocio en el que «resulta más complicado comprar por internet» y que no les afecta tanto el efecto 'on line' «como ocurre en el gran comercio».

Las ventas por la vía electrónica son todavía un porcentaje bajo y el mantenimiento de una modesta pero modélica web «nos sirve para publicidad». «Calculamos que, con lo que vendemos en un mes, cubrimos los gastos que nos genera su puesta al día», explica.

Y sin embargo, hay un mercado chino incipiente con el que «no puedes competir de ninguna forma en precios y agilidad». Pueden invadir cualquier sector con copias a precios irrisorios. Así que sólo le queda aplicar esas claves que, dicen los expertos, le permitirán sobrevivir a las nuevas pautas de consumo. «Ser un auténtico especialista. Ahí veo yo la clave. A cada cliente que entra por la puerta ya intuyes qué puede buscar y cómo aconsejarle. Saber qué pieza va a ir mejor en una cabeza, ahí nunca podrá competir internet conmigo», afirma confiado.

Por 'La Favorita' siguen desfilando clientes de toda la vida, gente que «te compró una vez, quedó satisfecha y no va a correr el riesgo de lanzarse a pedir algo a golpe de teclado». Pero incluso para aquellos que saben lo que quieren y no necesitan ir a la Plaza Mayor de Madrid o viven fuera, Federico Enguita tiene preparado un sistema de cartas certificadas que ponen sus tocados en cualquier parte del planeta en un máximo de tres días. «No es la rapidez lo que reclaman mis clientes. Por eso no me dan miedo las plataformas digitales».