Los trucos de belleza de Clara Lago

A pesar de su juventud (27 años), Clara Lago tiene una extensa carrera con más de 20 películas y diversas series de televisión que le han hecho ser uno de los rostros más famosos de la pantalla patria. Además, acaba de terminar de rodar su último largometraje y está totalmente volcada en la Fundación Ochotumbao que ha creado junto a su novio, el también actor Dani Rovira.

Pero, además, Clara Lago es una gran amante de la belleza y, a finales de septiembre, nos sorprendía con un cambio de look radical: un long bob con flequillo y con un castaño más claro, desprendiéndose así de su larguísima melena. Eso sí, no ha sido hasta ahora cuando hemos sabido que fue por exigencias del guión. «Yo siempre he sido fan de la melena larga, me quedé traumatizada cuando me cortaron el pelo en el rodaje de El viaje de Carol y, desde entonces, el pelo largo se ha convertido en una obsesión». (Más información en Mujerhoy.com)