Las tres caras de Lorena Franco Como escritora, esta catalana es la nueva dama del 'domestic noir'. Como actriz, acaba de rodar en Bollywood ARANTZA FURUNDARENA Sábado, 14 octubre 2017, 00:23

Cuenta Lorena Franco que, según los japoneses, todos tenemos tres caras. La primera es la que mostramos al mundo. La segunda, la que enseñamos a nuestro entorno más cercano. Y la tercera, esa que solo conocemos nosotros y que o bien nos aporta paz o nos desvela por las noches. Ella dice dormir plácidamente. Y eso que su vida es tan compleja que su 'primera cara', la que muestra al mundo, se subdivide en otras muchas: actriz, escritora, presentadora, modelo publicitaria...

'Ella lo sabe' es su novela número doce y acaba de consagrarla como la nueva dama del 'domestic noir' en español. Pero tiene otras once autopublicadas en Amazon que la sitúan como una de las escritoras más leídas de dicha plataforma. La novena, 'La viajera del tiempo', resultó finalista del premio 'Indie' y supuso un 'boom' literario que ha hecho de esta escritora un fenómeno de ventas en España, EEUU, Alemania... Y aún le ha quedado tiempo para rodar una película en Bollywood. «Ojalá mi día tuviera 48 horas, pero por suerte son dos profesiones que se complementan y aunque tenga que trabajar más de la cuenta, a veces 16 horas o más, lo llevo muy bien». Lorena se confiesa muy activa, «mi mente nunca para de maquinar -dice-. A veces me fijo más en una persona que veo fugazmente en el metro que en los que tengo a mi alrededor».

Escritora y actriz se llevan bien. La primera siempre carga con una libreta «para ir anotando ideas». Sin embargo, es incapaz de ponerse a teclear en un rodaje, durante los tiempos muertos a los que se enfrenta como actriz... «Estaría genial, pero es que para redactar necesito estar en mi escritorio, con mi ordenador de mesa».

La segunda cara de esta barcelonesa de 33 años que de jovencita fantaseó alguna vez con cambiarse el primer apellido («Franco no suena nada bien en Cataluña») y que prefiere «correr un tupido velo» sobre la situación actual de su tierra, es la de una mujer «muy casera, de gustos normales y sencillos». Vive en pareja, tiene dos hijos pequeños, un perro llamado Marley... Y aunque ha actuado en series como 'Centro Médico', 'El secreto de Puente Viejo' (donde interpretaba a la cupletista Marita Delgado) o 'Gavilanes' y en programas como 'Sé lo que hicistéis', su rostro no suele aparecer en las revistas... «Vivo bastante ajena al mundillo de la fama. Si a todo lo que hago le sumara una intensa vida social creo que me volvería loca», confiesa entre risas.

La tercera cara de Lorena Franco... «Yo soy de los que descansan en paz -se apresura a puntualizar-. Duermo muy tranquila porque soy muy transparente». Cuesta creer que a una mujer transparente se le ocurran tramas tan retorcidas y perversas como la de su última novela, un thriller donde las apariencias engañan. Pero ella aclara que «no hace falta tener un carácter retorcido para maquinar enrevesados relatos que dejen al lector boquiabierto. Se trata de dejar volar la imaginación».

Inventar historias

De niña ya le gustaba inventar historias. «Siendo tan normal y tranquila, la mente se me va a lo peor del ser humano, a ese monstruo que supuestamente todos llevamos dentro. Y me lo paso pipa liando al lector». Asegura tener «muy poquitos monstruos» y vivir rodeada de gente poco complicada... Y aunque en 'Ella lo sabe' sostiene que «nunca llegamos a conocer a las personas con las que vivimos», confía plenamente en su pareja. «Prefiero convencerme de que si existe algún monstruo lo tiene muy escondido».

Como actriz, Lorena es consciente de que en el mundo del famoseo imperan las apariencias. «Hay mucho postureo», denuncia. Ella supo que quería hacer películas cuando con 11 años vio 'Desayuno con diamantes', pero no podía imaginar que un día se le abrirían, gracias a un casting, las puertas de Bollywood, que no es Hollywood pero tiene su poderío. «Allí los actores son ídolos. Compartí rodaje con el archifamoso Karran Jett y teníamos guardaespaldas, criados... A veces me sentía hasta mal». La película se titula 'Paharganj' y se estrenará este otoño. En ella Lorena interpreta a Laura, una española que se enamora «hasta las trancas» de un alemán por Facebook y lo sigue hasta la India... La actriz viajará a Bombay para el estreno y más tarde al festival de Berlín. «Es un filme con una trama muy turbia», adelanta, mientras maquina ya el oscuro argumento de su próxima novela.