Superar la gravedad Liberado de su cuerpo. En abril de 2007, Hawking experimentó la ingravidez en el 'Cometa del Vómito', un Boeing que realiza vuelos parabólicos para el adiestramiento de astronautas. / AFP La excepcional normalidad que Hawking dio a su vida deja un legado «impagable» a quienes sufren una discapacidad SUSANA ZAMORA Jueves, 22 marzo 2018, 00:04

Cuando Stephen Hawking (1942-2018) se sumergió en los años 60 en la cosmología, considerada por algunos como una pseudociencia, muchos le aconsejaron que siguiera un camino menos oscuro. Sin embargo, como en la mayoría de ocasiones en su vida, no se detuvo a considerar las dificultades y optó por una senda poco transitada con la convicción de que las matemáticas podían ayudar a esclarecer el origen del universo. El físico teórico, el astrofísico divulgador y, posiblemente, el científico más célebre del último siglo no se equivocó. Hoy es recordado por sus aportaciones a la ciencia, pero también por su actitud vital, «valiente y esperanzadora», pese a sufrir una parálisis progresiva que le marcó desde la juventud.

Cuando con tan solo 21 años le diagnosticaron una esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y le dieron dos años de vida, se encerró durante semanas en su habitación universitaria para emborracharse y escuchar a Wagner a todo volumen, hasta que decidió que, mientras la muerte no llegara, se dedicaría a avanzar en sus investigaciones. A partir de ese momento, decidió vivir con la excepcional normalidad que le permitía su situación física. Postrado en una silla de ruedas, sin poder moverse, dependiente de máquinas y personas, pero libre para pensar. «Mi consejo para otras personas con discapacidades sería que se concentrasen en cosas que su minusvalía no les impida hacer bien, y que no se lamenten por aquellas con las que interfiere. En cierto modo mi discapacidad ha sido una ayuda. Me ha liberado de dar clases o participar en aburridos comités, y me ha proporcionado tiempo para investigar», declaró con su habitual sentido del humor durante una visita a España hace un par de años.

La noticia del fallecimiento del científico británico fue ayer un mazazo para la Asociación Española de ELA, para la que siempre fue un referente. «Nos ha ayudado a visibilizar la enfermedad en muchos países que no se conocía, pero, sobre todo, ha sido un estímulo para los enfermos. Al no haber curación, tener como referencia a personas que han logrado vivir tantos años con una mente tan lúcida y tan privilegiada como la de Stephen Hawking representa una esperanza impagable para quienes sufren la ELA», asegura su presidenta Adriana Guevara.

SU PENSAMIENTOSobre Dios y el ser humano«Incluso las personas que dicen que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino siguen mirando a ambos lados antes de cruzar la calle» «Einstein se equivocaba al decir que 'Dios no juega a los dados con el Universo'. Considerando las hipótesis de los agujeros negros, Dios no solo juega a los dados con el Universo: a veces los arroja donde no podemos verlos» «Dado que existe una ley como la de la gravedad, el Universo pudo y se creó de la nada. La creación espontánea es la razón de que haya algo en lugar de nada, es la razón por la que existe el Universo, de que existamos. No es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el Universo» «Considero al cerebro como un computador que dejará de funcionar cuando fallen sus componentes. No hay paraíso o vida después de la muerte para los computadores que dejan de funcionar, ese es un cuento de hadas de gente que le tiene miedo a la oscuridad» «La raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir»

Aunque el caso del astrofísico es «excepcional», pues la esperanza de vida de estos enfermos se sitúa entre los dos y seis años, Guevara reconoce que ha sido una guía. «Tenemos enfermos que se quedan en la primera fase de la frustración y del enfado con el mundo, pero hay otros que, como Hawking, lo aceptan y se convierten en un modelo de cómo hay que vivir la enfermedad. Su mensaje de mantenerse activo y seguir trabajando de acuerdo a las capacidades intelectuales de cada uno ha permitido a muchos sentirse útiles y afrontar la vida de una forma más positiva», explica Guevara, quien no oculta su admiración por la capacidad permanente del científico británico para seguir teniendo ilusión en la vida, pese a no haber cura ni tratamiento.

Precisamente, en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, donde Hawking intervino en la ceremonia inaugural con un discurso sobre el origen del universo, aprovechó la extraordinaria audiencia para lanzar un mensaje esperanzador: «Vivimos en un universo gobernado por leyes racionales que podemos descubrir y entender. Miremos arriba hacia las estrellas y no abajo hacia nuestros pies. Tratad de darle sentido a lo que veis y preguntaos qué hace que el universo exista. Sed curiosos», arengó Hawking.

De aquel momento da fe la malagueña Paqui Bazalo, que tras ganar un oro olímpico en esgrima adaptada en Barcelona 92, asistió años más tarde a Londres con el Comité Olímpico Internacional. «Hawking siempre encarnó el espíritu paralímpico de superación y de aspiración a la victoria. Ha sido capaz de amar la vida por encima de cualquier dificultad, demostrando que los límites están en nuestra mente, en donde nosotros queremos ponerlos y que él no se puso ninguno», afirma.

«No hay ser humano normal»

De eso sabe bien Santiago López Noguera, presidente de Plena Inclusión, organización que representa en España a las personas con discapacidad intelectual. En su mente quedó grabado aquel mensaje con voz mecánica que lanzó en la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Barcelona cuando dijo: «Todos somos especiales a nuestra manera, porque no existe un ser humano normal. Todos somos diferentes». A su juicio, las barreras y prejuicios que afrontó este científico las tienen aún miles de personas con discapacidad intelectual. «Por eso, esperamos que su ejemplo sirva para que la sociedad mire con otros ojos a estas personas», sentencia López.

Stephen Hawking, considerado por muchos como la mente más brillante tras Albert Einstein, hizo gala en sus numerosas visitas a España de su inteligencia extraordinaria, pero también de su sentido del humor. Así lo recuerda Anxo Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe). Fue en Santiago de Compostela, durante la entrega de los Premios Fonseca de 2008. «Pese a sus evidentes problemas para comunicarse, la viveza de sus ojos le permitía transmitir el discurso con claridad e ironía», recuerda. En las aspiraciones de este colectivo está que «hablen de nosotros por lo que somos y no por nuestra discapacidad y en Hawking nadie veía a un discapacitado, sino a un científico brillante y con un ocurrente sentido del humor», declara.