Stevie Wonder, de rodillas contra el racismo y Trump

Donald Trump había pedido el viernes a los dueños de las franquicias de Liga de Fútbol Americano, la NFL, que despidieran a los jugadores que se arrodillaran durante el himno. Desde hace algo más de un año, algunos de ellos hincan la rodilla en el suelo cuando suena 'La bandera tachonada de estrellas' en protesta por el trato injusto que reciben algunas minorías del país. En particular, rechazan la violencia policial contra ciudadanos negros. Un día después, miles de personas se concentraban en el Central Park de Nueva York para asistir al Global Citizen Festival, que desde 2012 congrega a artistas famosos y políticos para apoyar la lucha contra la pobreza en el mundo. Uno de los platos fuertes sobre el escenario era la actuación del genial Stevie Wonder, quien con la ayuda de su hijo Kwame Morris se puso de rodillas. «Esta noche me arrodillo por Estados Unidos», dijo el artista,de 67 años. El grupo de punk rock californiano Green Day optó por dedicar su 'American idiot' al presidente del país.