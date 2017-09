Shara pone de moda su batuta Sábado, 16 septiembre 2017, 23:35

Inma Shara, la prestigiosa directora de orquesta alavesa, no necesita contonearse como la top Blanca Padilla ni la modelo 'curvy' Lorena Durán para revelarse como una de las protagonistas llamadas a marcar el ritmo de la inminente temporada otoño-invierno. Shara rinde un homenaje a la mujer contemporánea con la ayuda de su batuta y se convierte de forma inesperada en una de las grandes estrellas de la campaña de El Corte Inglés. 'Es Otoño Eres Power' recupera un pelotazo comercial de los años 80 -el hit 'I've got the power', de Snap!- y coloca a la directora en un escenario que hace un guiño a la diversidad de las mujeres que «se enfrentan con carácter y fuerza a los diferentes aspectos de la vida».

Sin desprenderse de esa cara de niña buena, Inma Shara, imagen también de la firma relojera de lujo Vacheron Constantin, confirma su magnetismo para el mundo de la moda. Y deja bien a las claras que mal harían las modelos profesionales en subestimar su poderoso influjo. No necesita subir a las pasarelas para competir con las mejores maniquíes españolas. Va sobrada de talento y personalidad para imponerse en terrenos ajenos en los que se mueve como lo que es: una consumada artista.