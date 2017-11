Shakira y Piqué: bronca en la crepería Pique y Shakira parecen vivir momentos de incertidumbre. :: aFp Una pelea en público, lágrimas incluidas, sugiere que las cosas no van bien para la pareja I. CUESTA Miércoles, 29 noviembre 2017, 23:42

Si algo no lo remedia, lo de Shakira y Piqué podría no acabar bien. Después de varios meses en los que los rumores que apuntaban a que la pareja estaba en crisis no han dejado de crecer -por más que ellos y sus familias se esforzaran en desmentirlo-, una bronca en público parece haber despejado cualquier duda.

Según ha publicado la revista 'Cuore', la familia quedó hace unos días para comer en una conocida crepería de Barcelona y la cosa terminó tan mal que la cantante acabó envuelta en lágrimas y sin haber probado bocado.

La publicación asegura que, desde el primer momento, se mascó la tragedia. Primero, porque la cantante llegó antes y tuvo que esperar pacientemente a que aparecieran su pareja y los niños. Luego porque, cuando enfadada recriminó al futbolista que se hubiera retrasado, el defensa la agarró sin muchas contemplaciones de la muñeca y la metió en el restaurante.

Como todo lo que va mal es susceptible de empeorar, mientras él devoraba un plato de pasta y ella simplemente contemplaba, le recriminó llorando sus retrasos y malas caras delante del resto de comensales, niños incluidos. Fue entonces cuando Piqué -siempre según 'Cuore'- reprendió a su mujer por montar el número ante tanta gente. Cuando la comida terminó, cada uno se fue por su lado evidenciando que la relación no termina de levantar cabeza.

La realidad es que la cantante no pasa por su mejor momento. Hace solo unos días que un problema de salud en las cuerdas vocales le obligó a cancelar los conciertos de su gira 'El Dorado' hasta el próximo 2018. Un duro revés para la colombiana que llevaba meses preparando su vuelta a los escenarios. Por eso, hay quien asegura que lo que le ocurre a Shakira es, simplemente, que no se encuentra bien. Eso sí, los periódicos de su país llevan semanas poniendo fecha al divorcio de una de las parejas más mediáticas del planeta.