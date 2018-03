Rusell Crowe subasta para olvidar a su 'ex'

'The Art of Divorce' ('El arte del divorcio') no es el título de un manual de autoayuda ni de un milenario libro chino con reflexiones y estrategias para vencer en la guerra de la separación, sino el nombre que el actor Rusell Crowe le ha puesto a la subasta con la que pretende desembarazarse de todos los enseres que le recuerdan a su exmujer, Danielle Spencer, de la que se acaba de separar. El evento se celebrará el 7 de abril en Sídney. Entre otros bienes se ofrecerán al mejor postor una veintena de guitarras, un Mercedes S500, dos motos y un Rolex.