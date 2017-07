Rihanna lleva la tendencia de las plumas hasta el extremo

Que a Rihanna no le gusta pasar desapercibida es una realidad. Se atreve con las modas más extremas: en chándal con salones, trajes oversize, vestidos de satén con camisetas y, en plena promoción de 'Valerian' ha vuelto a hacer de las suyas. Su look no tiene desperdicio.

El lunes estaba arrebatadora con un vestido rojo de Giambattista Valli, el mismo diseñador en el que confió hace unos días en Los Angeles, y en el estreno en París optó por un total look de Prada, con el que llevó la tendencia de las plumas al extremo. (Más información en MujerHoy.com)