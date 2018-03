Las raíces del hombre plantado

Vistos de uno en uno, los seres humanos somos como un árbol, aunque a veces seamos incapaces de cuidar el bosque que formamos entre todos. En el caso de Andrey Kuzkin, no queda claro si pretende ser un hombre-árbol solitario o tal vez un ser humano llegado desde no se sabe dónde y que se ha estrellado contra el planeta. Este artista conceptual ruso se 'planta' (literal) allí donde le dejen continuar con su proyecto 'El fenómeno de la naturaleza o 99 paisajes con árboles'. Empezó como un homenaje a su padre, al que le gustaba dibujar troncos, y se quedó en 99 ejemplares. En su última 'reforestación' personal, Kuzkin no se dejó asustar por los cinco grados bajo cero de Hamburgo y se pasó treinta minutos mascando tierra frente al edificio de la Elbphilharmonie. Más allá del mensaje, la gente le pregunta cosas prosaicas. ¿Cómo soporta esto a cinco bajo cero? Además de la capa de grasa aislante que aplica a su piel, la comunión terrestre de Kuzkin viene de atrás. Ha recorrido medio mundo, y fue capaz de enterrarse en hielo en la Antártida durante la primera bienal ártica. Compartimos la misma tierra que un árbol. Pero ellos nunca necesitarán un tubo de plástico para respirar.