EN PRECARIOLa difícil existencia del investigador

Estudié Informática pensando que era la carrera del futuro», dice el sevillano Enrique Machuca, un ingeniero informático de 38 años especializado en inteligencia artificial y que ahora, con su título y su doctorado, da clases de Secundaria como interino en Andalucía. «Este año me toca en Estepona, después no lo sé», afirma.

No reniega de su trabajo. Reconoce que cuando empezó a dar clases aquello le pareció una especie de liberación. «Era el paraíso, tenía un horario bueno y un buen sueldo», nada que ver con el mundo incierto de la investigación. En el fondo tiene buena suerte, aunque está convencido de que puede aspirar a metas más elevadas. «Doy clases de Ofimática, cosas muy básicas. La docencia me gusta, pero me gustaría hacer algo más», asegura.

«En Secundaria hay mucha gente con el título de doctor», afirma Enrique, que es miembro de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, un colectivo que contribuye a engrosar las filas de la docencia y que lucha a contracorriente por mantenerse a flote en las turbulencias económicas y burocráticas de la investigación científica en España.

El de los investigadores es un mundo de jóvenes sobradamente preparados que durante años se aferran a la esperanza de alcanzar una cierta estabilidad laboral. La suya es una existencia de nomadeo al albur de becas, escalafones universitarios y proyectos de cuya aprobación dependerá su futuro. Su vida profesional pende siempre de un hilo. «Muchos aguantan como sea porque saben que si abandonan la investigación lo tendrán muy difícil para volver», asegura Enrique . Otros muchos acaban arrojando la toalla.