«El planeta es cada vez más cálido y hay que asumirlo» :: r. c. El meteorólogo que renovó el 'parte' en los noventa predice ahora borrascas y anticiclones en Internet. Niega que las previsiones se hagan para agradar al sector turístico. Y no habla del tiempo en los ascensores: «Subo por las escaleras» INÉS GALLASTEGUI Lunes, 28 agosto 2017, 23:36

Mario Picazo (Pueblo, Colorado, Estados Unidos, 1965) representó la renovación de los hombres del tiempo en televisión: meteorólogo con un impresionante currículum detrás, buen comunicador y, además, guapo. Desde hace cuatro años vive a caballo entre España y Los Ángeles, trabaja para The Weather Network y eltiempo.es y da clases en la Universidad de Califonia, a la que lleva vinculado desde 1986.

- ¿El tiempo en internet acabará con el 'parte' de la tele?

- Ya está pasando. La información de las webs y las apps es instantánea y está disponible siempre, puedes ver en el ordenador o el móvil el tiempo de tu localidad con detalle... Las nuevas generaciones consumen más productos audiovisuales; ya no esperan a que salga el tiempo en la televisión a una hora concreta.

- ¿Echa de menos su época televisiva?

- Sí, no le voy a engañar. Me sigue atrayendo mucho estar en un equipo de informativos, salir a la calle... Pero ahora se puede combinar: hacer tele y trabajar online.

- El tiempo ocupa medio telediario. ¿Se nos olvida de un año para otro que en agosto hace calor y en enero, frío?

- Se nos olvida bastante. He estado casi todo el verano en España y es verdad que este ha sido un verano atípico, bastante caluroso, con bochorno; hubo una ola de calor en junio... Pero también nos hemos hecho muy susceptibles. Cuando yo era chaval no había aire acondicionado y abrías la ventana esperando que corriera el aire.

- Este año se han alcanzado temperaturas nunca vistas. ¿Es el cambio climático?

-No todo, pero en parte sí. Los océanos están más cálidos, las temperaturas son más altas. Es la tendencia del futuro: tenemos que asumir que los episodios de calor intenso serán más prolongados y frecuentes. Estaremos en un planeta más cálido. Eso es así.

- En Estados Unidos, ¿hay una creencia popular extendida de que el cambio climático no existe? ¿O es cosa de políticos?

- Hay de todo. La mayoría no cree en el cambio climático, en parte por intereses económicos. En California, que es la séptima economía del mundo, sí hay mucha conciencia sobre el cambio climático.

- ¿Llegará el día en que las predicciones serán exactas?

- Antes se hacían predicciones para 48 horas, ahora se dan para cinco días y llegará el momento en que podamos hacerlas a una o dos semanas vista y eso irá a misa. Hay que mejorar los modelos de cálculo y los ordenadores que los hacen.

Hombres y chicas

- El tiempo es clave en la economía. ¿Es mucha responsabilidad?

- En España vivimos del turismo y hoy en día la gente planifica sus viajes de acuerdo con el tiempo, consultando una app, y puede reservar y cancelar 24 horas antes. Es una responsabilidad tremenda y hacemos lo posible porque la predicción sea ajustada, aunque algunos digan que estamos compinchados con el sector; no tenemos vacaciones pagadas ni nada de eso. Y no es solo el turismo: en los países menos desarrollados la superviviencia depende del tiempo, en la agricultura, la pesca...

- Hay quien cree que los hombres y mujeres del tiempo son simplemente caras atractivas, pero hay mucho trabajo detrás...

- Algunos ponen solo la cara, pero otros están todo el día trabajando. Si a la información le puedes poner una cara bonita, perfecto, siempre que lo transmitas con rigor. La tele es entretenimiento.

- Algunas cadenas de televisión han sustituido a los meteorólogos por locutores. ¿Qué opina?

- El negocio es la audiencia, y si ellos creen que una persona puede tirar de esa audiencia por su apariencia más que por lo que comunica, son libres de hacerlo, sobre todo las privadas. En Estados Unidos ningún canal te contrata si no haces el curso y el examen del Servicio Meteorológico Nacional; no se trata de ser expertos en Física, sino de adquirir conceptos de meteorología. Todos los que están en televisión podrían hacer el esfuerzo de tener ese nivel.

- ¿Por qué se dice 'hombre del tiempo' pero 'chica del tiempo'?

- Buena pregunta. ¿Quizá porque en España los presentadores eran más maduros? Mariano Medina o José Antonio Maldonado se jubilaron en pantalla... No lo sé.

- ¿La gente le habla del tiempo en los ascensores?

- Cuando no sabes de qué hablar, el tiempo es un buen tema de conversación. Yo subo por las escaleras siempre que puedo.

- Para las vacaciones, ¿prefiere el calor o el fresquito?

- Fresquito. No es que no me guste el sol, pero prefiero una semana en el Cantábrico. Sol combinado con un poco de lluvia, mejor.